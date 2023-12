Garisenda, presentati i primi esperti per la messa in sicurezza: ecco chi sono | VIDEO

Si è svolta l'ennesima conferenza di aggiornamenti sullo stato della Garisenda. Nelle puntate precedenti si era definito un percorso a tre fasi: isolamento, stabilizzazione e restauro. Nella mattina di giovedì 7 dicembre si inizierà a circondare la torre. Giungeranno in Piazza di Porta Ravegnana i primi mezzi per posare i container volti a trattenere i detriti, qualora l’edificio medievale cedesse, ne arriveranno altri l'11. Il Sindaco Matteo Lepore ha inoltre nominato il gruppo di esperti per la sua messa in sicurezza.

I primi nomi sotto la guida di Raffaela Bruni

La squadra sarà guidata dall'ingegner Raffaela Bruni, che entro l'estate e prima del restauro capitanerà i lavori della seconda fase degli interventi, ovvero la stabilizzazione. Tra i membri designati figurano Massimo Majowiecki, professore di Ingegneria Strutturale presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna, noto per il suo studio di progettazione strutturale e per aver lavorato su progetti significativi come la copertura di Piazza Italia alla Fiera di Milano, la copertura del Palazzo dello Sport di Atene, lo Stadio delle Alpi di Torino e la copertura dello Stadio Olimpico di Roma. Al team si aggiunge Nunziante Squeglia del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Pisa, docente dei corsi di Geotecnica e Pali di fondazione, che ha già contribuito al progetto di Salvaguardia e Stabilizzazione della Torre di Pisa. Inoltre ci sarà Francesco Ubertini, professore ordinario di Scienza delle costruzioni presso la Scuola di Ingegneria e Architettura dell'Università di Bologna, già rettore dell'Università di Bologna e attualmente presidente di Cineca Consorzio Interuniversitario e presidente di IFAB, International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development.

Nuova stima dei costi: "Potrebbero volerci 20 milioni"

L’operazione “è una grandissima responsabilità, ma richiede anche tantissima competenza e conoscenza del territorio” ha spiegato Matteo Lepore, che suggerisce che per la Garisenda potrebbero volerci molti più soldi dei circa 4 milioni preventivati e messi a bilancio per i lavori di somma urgenza: "Ai donatori interessati a partecipare alla raccolta fondi io dico tra i 20 e i 30 milioni", ha segnalato il primo cittadino. "Si tratta di un'operazione, a differenza della Torre di Pisa, nel mezzo delle case, in un contesto medievale storico, con strade romane e canali sotterranei” ha aggiunto. Sulla questione delle tempistiche per la fine dei processi di restauro il sindaco non è riuscito a dare una stima certa: “con la Torre di Pisa ci sono voluti 10 anni, noi faremo si che ce ne vogliano di meno ma è troppo presto per dirlo con certezza” ha concluso.

