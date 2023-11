Garisenda, si allungano tempi sul piano mobilità

Chi pensava tempi brevi per un riassetto sul transito dei veicoli lungo la città dovrà aspettare ancora mesi. Si allungano infatti i tempi per la definizione del nuovo piano della mobilità cittadina, che il Comune di Bologna è chiamato a partorire a causa dell'allarme Garisenda e della conseguente chiusura del tratto di via San Vitale che arriva sotto le Due torri. A fine ottobre il sindaco Matteo Lepore si era preso un mese di tempo, ma oggi lo stesso primo cittadino afferma che le decisioni relative al trasporto pubblico saranno assunte entro la fine dell'anno.

Sul tavolo c'è la necessità di ripensare "il ruolo del centro storico dal punto di vista urbanistico, commerciale, culturale e turistico perchè l'evento Garisenda produce delle novità importanti, che entro l'anno- dichiara Lepore, durante la conferenza stampa sulla pedonalizzazione di piazza Roosevelt e piazza Galilei- ci vedranno assumere delle decisioni sul trasporto pubblico.

Non possiamo andare oltre, sul lato trasporto pubblico dovremo assumerci delle responsabilità nel breve periodo", continua il sindaco, perchè "non possiamo lasciare appesa la città per mesi o per anni: entro l'anno faremo tutte le valutazioni del caso per quanto riguarda il percorso degli autobus". Invece occorrerà "più di tempo, ma mesi e non anni- aggiunge Lepore- per fare delle valutazioni più compiute sull'uso dello spazio pubblico e le nuove vocazioni del centro storico".

Nuove vocazioni che, "come per il Modernissimo", sottolinea Lepore, saranno di carattere culturale "e non ristorativo", quindi "con un investimento sul quadrilatero della cultura": area che nei prossimi anni "sarà uno dei luoghi più accessibili della città, perchè il tram ci arriverà dentro".