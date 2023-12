Pericolo Garisenda. Ecco cosa si legge nei verbali del CTS del 2019

Blocchi di selenite degradati e "spanciamento dei blocchi sul fronte est". Sono queste tecnicamente alcune delle "malattie" che affliggono la Garisenda e che preoccupano tutta la città. La possibile cura? "Limitare l’accessibilità alle zone limitrofe" alla torre e "predisporre uno specifico piano di emergenza ai fini della pubblica sicurezza". Queste erano le risultanze della relazione prodotta dal Comitato tecnico scientifico a dicembre del 2019, durante il mandato di Virginio Merola.

Il sistema di monitoraggio, evidenziavano quindi "anomale deformazioni (schiacciamento) nella zona di base della struttura della torre in corrispondenza dello spigolo sotto pendenza (spigolo sud est), dall’alterazione con riduzione di sezione dei blocchi di selenite che costituiscono l’ossatura portante della parte interna del medesimo spigolo e dall’imbozzamento del rivestimento di bugne di selenite".

I quesiti

Lo stato di salute della torre - come risaputo -già da anni preoccupava, e non poco, come emerge dalle carte. Tra studi, monitoraggi, verifiche, passaggi di carte, incroci di pareri e quant'altro sono trascorsi quattro anni circa prima che di fatto l'area circostante la Garisenda venisse interdetta al traffico.

E' qui che si aprono vari interrogativi. Si poteva fare di più? Si poteva fare meglio? Più in fretta? E l'amministrazione comunale ha fatto quel che era in suo potere alla luce delle informazioni che aveva e non aveva? Quesiti rilanciati con forza nell'ultimo periodo dalle opposizioni a Palazzo D'Accursio.

Responsabilità

"Nel Dicembre 2019 il Comitato Tecnico, con una lettera, ha informato la giunta, nella persona del Sindaco Merola, della necessità di misure urgenti per garantire la sicurezza della torre e la pubblica incolumità - così affonda la Lega Bologna - Le verifiche statiche, secondo il Comitato, non mostrano margini di sicurezza. La velocità di cedimento si è significativamente aggravata rispetto ai valori medi misurati negli anni precedenti. Ecco cosa è emerso da un nostro accesso agli atti. Lepore ha sostenuto che non era mai stato informato della gravità della situazione fino all’Ottobre del 2023. Si accusa quindi il Sindaco Merola di non aver mai condiviso con la sua giunta, in cui Lepore era assessore, le informazioni relative alla torre? Sarebbe gravissimo".

Nei giorni scorsi, di "inerrzia del Comune" e della mancata (eventuale) informazione da parte della presidente del Comitato Manuela Faustini Fustini aveva parlato anche la sottosegretaria alla cultura, la leghista Lucia Borgonzoni, chiamando alla replica l'assessore ai lavori pubblici Simone Borsari.

"Si accusa Merola di non avere passato a Lepore i documenti relativi alla Garisenda che erano in suo possesso? - chiede il Carroccio, oppure - Lepore era in possesso del fascicolo in cui la lettera era contenuta e quindi, in questo caso, era stato informato? Cosa ha detto il Comitato al Sindaco quando lo ha incontrato il 2 Agosto 2022?".

Matteo Di Benedetto, capogruppo, e Cristiano Di Martino, segretario cittadino chiedono "chiarezza e risposte precise. Si tratta di atti nelle mani del Comune dal 2019. Ci sono serie responsabilità politiche e qualcuno deve farsene carico. Perché la Giunta precedente, a guida PD, non ha preso subito misure incisive tali da evitare che si arrivasse alla situazione odierna? Perché non lo ha fatto questa giunta nei primi due anni di mandato? E’ legittimo chiedersi se la situazione attuale non fosse evitabile facendo più attenzione ai documenti prodotti dal comitato".

Il cantiere

La mattina del 7 dicembre sono arrivati in piazza di porta Ravegnana i primi mezzi per posare i “container” e i primi elementi che comporranno la struttura di contenimento per la prima fase di messa in sicurezza. Lunedì 11 dicembre sono arrivati altri container.

Sono stati smontati i fittoni e il del basamento della statua di San Petronio. Sono in corso i lavori di smontaggio basoli.

Selenite, cos'è

E' una varietà di gesso cristallino che si deposita in strati di spessore, costituiti dall’aggregazione di grandi cristalli lenticolari, sfaldabili in lastre traslucide.

Nei dintorni di Bologna, a Castel de' Britti, f sapere l'Università di Bologna, le bancate di gesso selenitico della Formazione gessoso-solfifera di età miocenica messiniana presentano intercalazioni di argille grigio-giallastre che contengono Rose di selenite prodotte dal concrescimento di cristalli lenticolari di gesso, disposti in modo da ricordare i petali di una rosa (foto 4), morfologicamente simili alle Rose del deserto.

Molte mura della città sono state costruite con questo materiale. come la prima cerchia realizzata reimpiego provenienti da edifici pubblici di età romana.