Gasolio "a scrocco" con la carta clonata: sorpresi dai Carabinieri al distributore

Un magazzino trasformato in deposito da gasolio rubato e da rivendere, ma due cittadini moldavi di 53 e 38 anni, residenti in Veneto, già noti alle forze dell'ordine, nella serata di ieri, 8 marzo, sono stati arrestati dai Carabinieri.

I militari sono arrivati al momento giusto e li hanno sorpresi mentre utilizzavano una scheda carburanti clonata a una società cooperativa di Bologna e si rifornivano in un distributore di Padova. Fermati e sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di quattro taniche piene di carburante, per un totale di 100 litri di gasolio. Lo riferisce Padova Oggi.

Garage trasformato in magazzino

Un controllo più approfondito ha permesso ai militari di trovare, sotto il sedile della loro auto, una carta magnetica, così le perquisizioni sono state estese alle loro abitazioni. Nel garage del 53enne, sono state recuperate 13 taniche da 25 litri e 5 taniche da 20 litri per un totale di 420 litri di gasolio, radio ricetrasmittenti e l’occorrente per la clonazione di altre carte, compreso il cosiddetto skimmer, il dispositivo in grado di leggere e quindi rubare i codici.

E' quindi scattato l'arresto: i due sono accusati di furto aggravato in concorso e falsificazione di strumenti di pagamento.

A fine dicembre, a Bologna, la Guardia di Finanza hanno scoperchiato un sistema di contrabbando di carburanti, mettendo agli arresti il titolare di un'azienda e sequestrando beni e valori per 5 milioni e 300 mila euro a carico della società e del legale rappresentante.