Federica e il suo ‘rifugio’ per gatti anziani che nessuno vuole più: "Permettere loro di finire la vita fuori da una gabbia ripaga ogni sofferenza"

Sette vite sono tante e capita che, fra pericoli della strada scampati, incidenti e malattie, i gatti diventino adorabili e acciaccati vecchietti. Che però nessuno vuole. Quasi nessuno in verità, visto che per esempio la casa di Federica (bolognese 33enne, da 14 volontaria del canile di Sasso Marconi e da 3 adottante di "cariatidi feline") si è ormai trasformata nel più amoroso e spelacchiato ricovero di nonnini felini che si possa immaginare: le adozioni del cuore hanno raggiunto quota nove con l'ultimo arrivato (il rosso 15enne Napoleone).

C'è il 22enne Micione, il 18enne Peluches, Noah che ne ha "solo" 10 e poi Poldo, i fratellini Mou e Taco, Cannella, Poppy. Oltre all'età avanzata questi bei micioni hanno in comune anche un'altra cosa: sono tutte delle star della rete perché le loro storie sono ormai seguitissime e amatissime da una community social divertente e ironica con la passione per cani e gatti, ai quali si aggiunge il suffisso diminutivo -ini, che diventa poi nei post, una vera e propria lingua alternativa. Sì perché Federica, che quotidianamente oltre al suo negozio di tè si occupa di tutte queste cariatidi ("cariatidini" ndr), riesce anche a raccontare con serenità le vicende non sempre allegre dei suoi gatti, fra cure e lutti da elaborare: "Decidere di accompagnare un animale negli ultimi anni, mesi ma anche giorni della sua vita non è affatto facile, ci vuole coraggio anche se poi quello che si ha in cambio è incredibile. Condividere le esperienze sulle malattie e le cure, riuscire a sdrammatizzare e sentire l'appoggio di persone che poi di persona neppure conosci, è diventato importante" spiega Federica mentre coccola Micione.

Partendo proprio dai social, nell'ambito delle problematiche legate a cani e gatti come adozioni e condivisione di problemi e soluzioni ai problemi più o meno comuni, quali opportunità danno?

"Il passaparola che si riesce a fare con facebook e whatsapp è incredibile e, soprattutto per quel che riguarda le adozioni, oggi è uno dei canali più utilizzati e veloci. Le richieste di aiuto vengono amplificate, gli annunci divulgati senza limiti geografici e il tutto va a beneficio degli animaletti che cercano casa o cure particolari. Ci sono poi anche le raccolte di fondi per esempio. Insomma, tutto un mondo, che seppur parte da rapporti virtuali, si traduce in soluzioni concrete naturalmente con tutte le cautele del caso. Per quanto mi riguarda, praticamente tutte le mie adozioni arrivano dalla rete".

Quando e perché hai deciso di adottare cani e gatti anziani?

"Da 13 anni sono volontaria del canile Il Vagabondo di Sasso Marconi. Ho un negozio specializzato in tè che mi impegna molto, ma non ho mai pensato di smettere questa attività. Dunque il mio punto di partenza sono i cani, ma a casa adesso ho 9 gatti dai 10 ai 22 anni che ho adottato dopo aver letto di loro (il primo 3 anni fa): animali cresciuti in strada e ormai troppo vecchi e vulnerabili per continuare a farlo, oppure rimasti soli dopo la morte dei loro padroni, spesso con famiglie che non si sentono in grado di badare a loro offrendo tutte le cure di cui hanno bisogno. Le chiamano le adozioni del cuore ed è proprio così, perchè il cuore queste creaturine te lo rubano".

A volte lo spezzano anche. Immaginiamo quanto sia difficile adottare un micio sapendo che non gli resta molto da vivere...

"Quando sono morti i miei Kiwi (Kiwini) il mio adorato Cacao (Cacoini per gli amici del gruppo) è stato terribile. La sofferenza è sempre profonda, ma pensare di aver tolto un gattino da una gabbia avendogli dato nell'ultima fase della sua vita tutte le coccole e le cure di cui aveva bisogno dà un senso anche al dolore, anche se fa sempre molta paura".

La paura è anche quella della gestione delle malattie di questi gattini. Ormai sarai diventata espertissima

"Parassiti, dermatiti, problematiche renali, malattie infettive, iniezioni e colliri...ne abbiamo di ogni sorta e sì, queste patologie spaventano moltissimo gli adottanti. In realtà con molte malattie ci si convive senza particolari problemi, vanno magari superati dei preconcetti. E' il caso della FIV (l'HIV felina, Feline Immunodeficiency Virus) alla quale erroneamente viene associata l'impossibilità di far vivere gatti sani e positivi, mentre invece la sua trasmissibilità avviene solo attraverso accoppiamento o morsi da lotte, che nel caso di esemplari sterilizzati che non devono difendere il territorio non avviene. C'è chi ha paura ad adottare micetti con la FIV, ma garantisco per esperienza diretta, che si può fare!".

(La famiglia di Federica )

Sordità, cecità, amputazioni...come gli animali vivono i loro handicap? I gatti 'vecchietti' sono simili a noi umani in età avanzata?

"I gatti e i cani semplicemente non hanno la percezione dei loro handicap. Hanno dei sensi che compensano le mancanze e dè quindi tutto naturale. Una cosa in comune al volo l'ho trovata ed è l'arteriosclerosi: anche loro non si ricordano per esempio se hanno già mangiato e a volte ne chiedono in continuazione".

Il lato economico non è trascurabile. Fra cibo, sabbiette per la lettiera, medicinali e cure non deve essere facile. Come fa quadrare i conti?

"Una bella domanda in effetti. Le spese sono sempre tante e i costi deducibili molto bassi. Fortunatamente ho dei veterinari amici che per molte cure mi aiutano un po'. Per il resto a volte utilizzo medicinali per uso umano (attenzione a confrontarsi sempre con il proprio veterinario!) perchè gli equivalenti per pets sono molto più costosi pur essendo equivalenti".

Sta per arrivare un nuovo gattino, giusto? Chi è?

"Si chiama Napoleone ed è un gatto rosso di ben 15 anni. E' solo e anche lui ha bisogno di una casa".