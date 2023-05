Gattile isolato dall'alluvione, Vigili del fuoco mettono in salvo 40 mici

Sono molti gli animali portati in salvo in questi giorni nei tanti Comuni colpiti dall'alluvione. In tanti casi, però, non è stato possibile intervenire in tempo per salvarne moltissimi altri bloccati e annegati nell’acqua. L'intervento dei Vigili del fuoco in un gattile di Medicina isolato a causa dell'alluvione è invece andato a buon fine.

Le operazioni sono state condotte con le squadre di terra e il nucleo sommozzatori di Bologna. Arrivate sul posto ieri pomeriggio, sono riuscite a mettere in salvo circa 40 tra gatti e piccoli mici.

