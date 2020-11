FOTONOTIZIA. 5 gattini abbandonati nel cassonetto, salvati dai Vigili del Fuoco

Poco dopo le 9:30 di oggi, 7 novembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Fiorentina, nel comune di Medicina, per il recupero di 5 gattini, nati da qualche giorno, abbandonati in un sacchetto all'interno di un cassonetto dell'immondizia.

Il personale intervenuto ha provveduto al recupero dei cuccioli, che sono stati affidati al gattile di Medicina.

Qualche giorno fa, una cagnolina di piccola taglia è rimasta intrappolata in un tubo per la canalizzazione delle acque reflue per rincorrere un coniglio:è successo in via Croara a San Lazzaro di Savena, dove sono arrivati i Vigili del Fuoco e una squadra tecnica di specialisti in ispezioni di dotti per acque reflue.



