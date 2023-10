Gattino nascosto dentro il motore di una volante: i poliziotti lo salvano

Questa volta la richiesta d'aiuto è arrivata in forma di miagolio. Ad accorgersene sono stati tre agenti della questura di Bologna, appena prima di mettere in moto l'auto, che giovedì mattina si sono resi protagonisti di un salvataggio molto particolare: quello di un gattino nero di appena pochi mesi che era rimasto intrappolato nel motore di una delle volanti della polizia, parcheggiata davanti alla questura in piazza Galilei. Probabilmente il micio vi si era rifiugiato per rimanere al caldo durante la notte.

Così piccolo da scivolare dalle mani, gli agenti lo hanno tratto in salvo attirandolo con del prosciutto, prima di affidarlo temporaneamente alle cure della responsabile di un bar di fianco.