Precipita in un pozzo, i miagolii fanno scattare l'allerta: gattino tratto in salvo

Un gattino ha perso l'equilibrio ed è volato giù in un pozzo. Non avrebbe avuto via di scampo se non fosse stato per le richieste di aiuto, miagolii disperati, giunti all'orecchio di alcuni passanti.

Disavventura avvenuta ieri intorno alle ore 15:00, a Sasso Marconi. Per salvare il micio sono stati allertati sul posto i vigili del fuoco che con una squadra si sono messi all'opera intorno al pozzo di via Montechiaro. A chiamare i caschi rossi sono stati alcuni cittadini che hanno sentito gli insistenti miagolii dell'animale. I vigili del fuoco si sono calati nel cunicolo con una manovra SAF (speleo alpina fluviale) e hanno recuperato il felino, sano e salvo.