Rivolta Pride, l'ondata arcobaleno avverte il Governo: "Non ci fermerete" | VIDEO

"Una giornata di lotta", quella del Rivolta Pride, circa 60 mila persone, fanno sapere gli organizzatori (collettivi e associazioni, tra cui il Cassero, il laboratorio Smaschieramenti e le Famiglie Arcobaleno), che oggi hanno manifestato da Porta Saragozza fino a piazza XX Settembre "per dire a questo Governo: non ci fermerete, non ci fermeremo". In corteo anche il sindaco Matteo Lepore e la vice sindaca Emily Clancy. "Viene chiesto ai sindaci di mettere al primo posto il diritto dei minori ed è quello che stiamo facendo a Bologna e in tante città italiane", ha spiegato il sindaco, facendo riferimento alle trascrizioni dei bimbi nati all’interno di coppie omogenitoriali.