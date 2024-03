Da Gaza al Rizzoli, la tragedia vista dai sanitari: "Agli occhi dei bimbi che hanno vissuto la guerra non ci si abitua mai"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Traumi e ferite di guerra sono dure da sopportare anche per glia addetti ai lavori, come i sanitari dell'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. Sono 11 palestinesi arrivati da Gaza sotto le due torri, grazie a un corridoio umanitario, di cui quattro bambini. Otto sono già stati dimessi e sono alloggiati in strutture di accoglienza dell'Asp Città di Bologna e di realtà del terzo settore. Gli altri tre sono stati sottoposti a interventi chirurgici importanti. Nel fine settimana dovrebbero arrivare altri tre bambini da Gaza, sempre con ferite dovute alla guerra e ai bombardamenti.

"Non riesco più a guardare il TG"

"È stato un mese molto impegnativo dal punto di vista mentale e psicologico - racconta alla 'Dire' Caterina Guerra, caposala dell'ortopedia pediatrica del Rizzoli - viviamo un confronto diretto con la guerra, perché i nostri pazienti ricevono le notizie direttamente da Gaza. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio, ma nonostante siamo stati preparati con congruo anticipo, agli occhi dei bambini che hanno visto la guerra non ci si abitua mai, non riesco più a guardare il telegiornale. Il fardello di questa esperienza diretta mi basta per vivere la guerra in maniera importante. Non riuscirei a sostenere emotivamente altre notizie".

"Mi chiedo di continuo se ho fatto tutto il possibile per rispondere alle loro necessità", spiega la caposala del Rizzoli "abbiamo appreso in diretta della morte del marito di una donna che accompagna i bimbi, una zia, morto sotto le bombe".

È stata organizzata anche una piccola cerimonia del lutto, prendendo il tè seduti per terra. "Condividiamo con loro queste situazioni - continua Guerra - sosteniamo e affrontiamo il lutto con loro. Sono cose che vanno oltre l'assistenza". C'è però una "barriera culturale e linguistica" perchè i palestinesi arrivati da Gaza parlano solo arabo. "Abbiamo l'aiuto dei mediatori", tuttavia "mentre altri arabi o popoli di altre culture hanno già avuto una fase di adattamento, loro si portano dietro tutto loro fardello direttamente da Gaza".

"I bimbi vogliono tornare a casa"

Nonostante ciò che hanno vissuto i bambini palestinesi in cura al Rizzoli dicono spesso di voler tornare a casa: "Ieri un bambino ha fatto una videochiamata col papà a Gaza - racconta ancora Guerra - si vedevano il fumo e le macerie. E' stato impegnativo". I problemi sono molteplici, dalla chiusura lo shock e la timidezza, al cibo: "Abbiamo avuto grande sostegno dalla comunità islamica e, con l'ok della direzione, portano in reparto i cibi tipici della loro cultura".