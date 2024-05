Maxi operazione della Gdf, misure cautelari per un imprenditore campano e altri 15

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sotto la lente delle Fiamme Gialle anche questa volta è finito il settore della ristorazione. Usura, estorsione e intestazione fittizia di attività commerciali. Sono queste le accuse contestate dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Bologna a un imprenditore in odore di camorra, originario della provincia di Salerno e residente a Bologna e ad altre 15 persone. Sono tutti destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare, eseguita dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bologna con i colleghi del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata Scico e con il supporto dei militari in forza ai comandi provinciali di Lecco, Salerno e Verona.

Sequestri per 2 milioni di euro

Sono anche in corso perquisizioni in diversi luoghi in provincia di Bologna, Lecco, Verona, Modena e Salerno. Sono state sequestrate quote sociali, compendi aziendali, immobili e altri beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro. Tra i beni in sequestro anche i redditi derivanti da un’attività di pizza al taglio e d’asporto di locale nel centro di Bologna.

Il sistema di aziende e prestanome

Le indagini, coordinate dalla Dda di Bologna e dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo - hanno permesso di ricostruire un complesso sistema di società e ditte individuali - attive soprattutto nel settore della ristorazione - formalmente intestate a prestanome, ma di fatto “gestite” dal destinatario della misura cautelare.

Il principale indagato in odore di camorra

Il principale indagato - che alle spalle ha già precedenti penali e misure di prevenzione, tra i quali la misura della sorveglianza speciale emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore perché ritenuto vicino alla camorra - per eludere l’applicazione della normativa antimafia, aveva nel tempo intestato fittiziamente a familiari e altre persone di fiducia, beni e attività che in realtà erano sue.

Le indagini dei finanzieri del Nucleo polizia economico finanziaria di Bologna, oltre all’ipotesi di trasferimento fraudolento di valori, hanno permesso di documentare numerose altre ipotesi di reato, dalla indebita percezione di erogazioni pubbliche, a episodi di usura ed estorsione.