Operazione anti-terrorismo Gdf: scoperto finanziamento a foreign fighter

Due uomini di nazionalità tunisina sono ritenuti responsabili di aver finanziato, sino allo scorso mese di aprile e avvalendosi di un money transfer in provincia di Ferrara, un foreign fighter islamico iscritto nelle liste antiterrorismo del Belgio e localizzato in Tunisia.

E' quanto emerge dall'indagine dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, nell’ambito delle attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario con finalità di finanziamento al terrorismo.

Operazioni sospette

L’attività investigativa, condotta dalle Fiamme gialle del G.I.C.O. - Gruppi d'Investigazione sulla Criminalità Organizzata - del nucleo di polizia economico-finanziaria di Bologna, sotto la direzione del p, Antonio Gustapane, si è sviluppata attraverso l’esame di segnalazioni per operazioni sospette, l’analisi dei flussi di conti correnti bancari e il ricorso agli strumenti di cooperazione internazionale messi a disposizione da Europol, attraverso il Terrorism finance tracking program, oltre che grazie a mirate attività tecniche, appostamenti, pedinamenti e perquisizioni locali e personali.

Nel corso delle indagini, finalizzate, tra l’altro, all’individuazione dei redditi utilizzati per i versamenti al presunto terrorista, è stato accertato che gli indagati hanno percepito il reddito di cittadinanza, dichiarando posizioni reddituali e lavorative false. Ora dovranno anche restituire circa 12 mila euro.

I due cittadini tunisini sono stati anche denunciati per il reato di invasione di terreni o edifici in quanto occupanti, dal 2011, un alloggio popolare pur non avendone più alcun titolo.

Notizia in aggiornamento