Il generale Figliuolo e il capo protezione civile Curcio a Bologna: "Emilia-Romagna è a posto"

Il commissario all’emergenza, il generale Paolo Figliuolo, e il capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile, Fabrizio Curcio, questa mattina a Bolonga per visitare l'hub vaccinale della Fiera, accompagnati dal presidente della regione, Stefano Bonaccini.

"Questa Regione è veramente a posto" ha detto il generale "ieri e l'altro ieri ha fatto oltre 30mila vaccinazioni, quindi è sopra il target settimanale".

Dopo la Circolare del ministro della Salute sul vaccino AstraZeneca che consiglia la sua somministrazione soprattutto per gli over 60, ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi ha illustrato la nuova impostazione della campagna vaccinale e il suo prosieguo.

E' prevista una direttiva di Figliuolo sulle vaccinazioni delle persone fragili "e poi vedremo come inserire con i ministri il parametro delle vaccinazioni delle categorie a rischio tra i parametri che si usano per autorizzare le riaperture ha detto il presidente del Consiglio - pensate quant'è importante soprattutto per la riapertura delle scuole, soprattutto per quelle dei più grandi: uno dei criteri per chiudere era che tornavano a casa e contagiavano i nonni".