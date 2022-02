Sciopero piscine, Bonaccini convoca gestori in vista dello sciopero previsto per il 6 febbraio

Dopo l’accorato appello diramato ieri dal coordinamento Piscine Emilia-Romagna, in cui si annuncia la chiusura di tutti gli impianti natatori regionali per domenica 6 febbraio, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha chiesto un incontro agli stessi gestori proprio per oggi. A renderlo noto è la Uisp, che si schiera a supporto della protesta.

Il coordinamento regionale dei gestori ha chiesto alla Regione la creazione di un nuovo Bonus piscine, mentre ai Comuni si chiede una ridefinizione dei piani economico-finanziari e delle convenzioni. Al Governo, invece, la richiesta riguarda un fondo di sostegno da 150 milioni di euro, l'estensione dell'ecobonus 110%, aiuti sul caro bollette.

"Senza alcuna esitazione Uisp sostiene ed è a fianco dei gestori degli impianti natatori – afferma il presidente Uisp Emilia-Romagna, Enrico Balestra – impianti di cui spesso i nostri comitati territoriali sono responsabili. È una battaglia che ci vede in prima linea perché pensiamo che se esiste un servizio pubblico sportivo, un bene comune da salvaguardare, proteggere e rilanciare, un presidio di salute e socialità, è per definizione dentro le piscine e i centri sportivi di proprietà pubblica, non certo nelle grandi imprese dello sport professionistico. Imprese che certo hanno il diritto di essere sostenute al pari delle altre imprese in difficoltà, ma l'ordine di priorità governative dovrebbe essere diverso".

Balestra critica poi il presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli: "La Fin è rappresentata a livello nazionale da un influente Parlamentare, una figura importante dentro le istituzioni e al Governo, che ha un filo diretto con esse e potrebbe far sentire la voce del nostro movimento in maniera perentoria: da oltre due mesi le priorità sono state altre. Il caro bollette e la situazione tragica che stiamo vivendo, economicamente, tra le corsie non poteva e non può più aspettare: le società sportive esigono di non essere dimenticati o messi in secondo piano".

"C’è un momento contingente, servono risposte immediate, ma serve anche ripensare a un settore che non sarà mai quello di prima: oggi c’è una transizione post pandemia, poi ci sarà un futuro che va costruito su due direttrici: sostenibilità ed equità. Il rischio è che l’impianto al chiuso, col caro bollette, costi due o tre volte tanto rispetto a prima e che lo sport torni a diventare una questione per ricchi. Le riforme dello sport poi sono centrali, ma se passa quella sul lavoro sportivo, sacrosanta se la osserviamo da un punto di vista sindacale, comporterà un 25-30% di costi aggiuntivi. Uniamo questa cosa al caro energia e capiamo che lo sport diventerà qualcosa di insostenibile in pochi mesi", continua.

"Oggi l’intervento di sostegno di 150 milioni chiesti dai gestori sono la misura necessaria a tamponare l’emergenza, mentre la proposta di un bonus simile al 110% rivolto agli impianti sportivi e all’edilizia pubblica potrebbe rappresentare la colonna portante del rinnovamento delle nostre infrastrutture sportive. Noi come Uisp dobbiamo lottare per il ritorno alla socialità ma anche per combattere le diseguaglianze che stanno crescendo".