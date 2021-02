Ghiaccio in Appennino: esce di strada e rischia l'assideramento, salvato in extremis

Salvataggio in extremis per un automobilista di 49 anni, finito in un dirupo dopo essere uscito di strada con la propria auto, una Panda. E' successo sabato sera a Granaglione, lungo via Case Forlai. I militari di Vergato hanno trovato l'uomo calato in un trato impervio. La sua auto, dopo essere uscita di strada, si è incastrata sulle sponde della massicciata: il 49enne a quel punto è sceso dal mezzo per verificare i danni, ma si è trovato a sua volta in difficoltà ed è iniziato a scivolare in mezzo al bosco.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il soccorso alpino e i carabinieri, che hanno recuperato l'uomo e lo hanno consegnato al 118: il 49 è stato poi trasportato d'urgenza in ospedale.