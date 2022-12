Ghiaccio sui binari: treni in ritardo da Bologna verso Venezia e Verona

Disagi per il traffico treni a Bologna. E' il ghiaccio a rallentare da questa mattina la circolazione ferroviaria lungo le direttrici verso Verona e Venezia, dopo che nella notte si erano verificati altri guasti a sistemi e convogli anche sulla Bologna-Ancona.

Ritardi fino a 60 minuti hanno interessato entrambe le direttrici e sono dovute principalmente alla formazione di ghiaccio sui binari, in particolare nel tratto padovano e in quello veronese. Il traffico è ancora rallentato, in corso l'intervento dei tecnici.