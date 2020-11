Troppo cibo in vista del letargo: grosso ghiro si addormenta e cade da un albero

Grosso ghiro si addormenta e cade da un albero. E’ successo in via del Triumvirato, dove il piccolo roditore, dopo aver accumulato peso autunnale per prepararsi al letargo invernale, ha perso l’equilibrio ed è caduto dal ramo di un albero su cui si era adagiato per riposarsi.

Alla vista dell’animale che stava ancora dormendo, un cittadino lo ha preso delicatamente e lo ha consegnato ai Carabinieri della Stazione di Borgo Panigale che assieme ai colleghi della Forestale e della Polizia Provinciale di Bologna lo hanno preso in custodia e affidato al Centro Recupero Animali Selvatici OTUS della Lipu di Bologna.