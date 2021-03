Carabellò, la sorella sul luogo del ritrovamento delle ossa: "Manca il Dna, ma la logica ci dice che è lui"

Susanna Carabellò sul luogo del ritrovamento delle ossa umane e dei documenti del fratello Biagio. Sono passate poco più di 24 ore dalla scoperta fatta in zona Parco Nord da alcuni operai e nell'attesa dell'esame del dna per capire se quei resti siano effettivamente dell'uomo scomparso dalla Bolognina sei anni fa, si provano a mettere insieme tutti i pezzi di un vero giallo. Alla diretta del programma Chi l'ha visto, oltre a Susanna Carabellò c'è anche il legale della famiglia, Barbara Iannuccelli: "Non poteva essere un allontanamento volontario nè un suicidio. Biagio stava attraversando (finalmente) un periodo di ritorno alla normalità dopo la perdita dell'amata fidanzata e non aveva alcuna ragione per voler sparire. Aveva una nuova vita e anche un nuovo amore. Il caso era stato archiviato per mancanza di prove, ma eravamo certi che gli fosse successo qualcosa".

La conferma che si tratti di Biagio Carabellò arriverà con il test del dna, ma i parenti e l'avvocato sono praticamente certi che il corpo rinvenuto in via Romita il 23 marzo appartenga al 46enne scomparso. Sullo sfondo del servizio andato in onda bene si è visto il luogo del ritrovamento: una tubatura lunga circa 15 metri e dal grosso diametro. Proprio lì stavano anche il giubbotto e la patente di Biagio.

"Ti faccio fare la fine di Biagio!". Ma che fine avrebbe fatto?

E' stato il coinquilino di Biagio a pronunciare questa frase, indirizzando una minaccia chiara alla fidanzata. Perchè, che fine avrebbe mai fatto Biagio Carabellò? "In tre gli hanno messo un sacchetto in testa e lo hanno portato via": questo sarebbe successo secondo la sua versione. E il movente potrebbe essere sempre l'eredità di Elisabetta Filippini, il cui testamento è stato falsificato da un'amica, mentre era originariamente destinata a Biagio e a una missione.