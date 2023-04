Medico arrestato, la difesa chiede la scarcerazione. Entro lunedì la decisione del giudice

Il tribunale del Riesame si riserva sul ricorso degli avvocati di Giampaolo Amato, Gianluigi Lebro e Cesarina Mitaritonna. La decisione dei giudici è attesa entro lunedì. Il medico bolognese di 64 anni si trova in carcere dall'8 aprile scorso con l'accusa di aver assassinato la moglie, Isabella Linsalata, nella notte tra il 30 e il 31 ottobre del 2021. L'udienza è durata circa un'ora e mezza. Secondo il gip Claudio Paris, che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare, c'è il concreto pericolo di reiterazione del reato nei confronti dell'altra donna, più giovane di lui di diversi anni, con la quale il medico aveva intrapreso una relazione extraconiugale (terminata da tempo). Un'altra delle esigenze cautelari su cui si fonda l'ordinanza del gip è il pericolo di inquinamento probatorio.

Le richieste degli avvocati del medico

Secondo quanto apprende l’Ansa, le richieste formulate al tribunale del Riesame dagli avvocati di Amato riguardano l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare, la revoca della misura per insussistenza delle esigenze cautelari, e solo in estremo subordine gli arresti domiciliari. I difensori avrebbero sottolineato come si tratti di un procedimento meramente indiziario. Per la Procura era presente il procuratore aggiunto Morena Plazzi, che ha chiesto la conferma dell'ordinanza che sabato 8 aprile ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Le indagini sulla morte della suocera

Al termine dell’udienza, l’avvocato Mitaritonna è intervenuta sulle condizioni del medico. "Come sta un uomo in carcere? È disperato, distrutto e rovinato da un eccesso mediatico", le parole della legale. Amato è indagato anche per la morte della suocera deceduta, pure lei nel sonno, 20 giorni prima della figlia, e sulla quale sono state rinvenute le stesse sostanze che avrebbero ucciso Linsalata. Ma la Procura non ha chiesto misure cautelari per questo caso, che necessita di ulteriori approfondimenti.