Morte dottoressa, è il giorno del Riesame. La difesa chiede la scarcerazione del medico arrestato

Oggi è il giorno in cui davanti al Tribunale del Riesame si discuterà della istanza di scarcerazione di Giampaolo Amato, il medico arrestato l’8 aprile scorso con l’accusa dell’omicidio pluriaggravato della moglie Isabella Linsalata. L’uomo si è sempre dichiarato innocente e negato ogni accusa nei suoi confronti. Questa mattina i suoi legali Gianluigi Lebro e Cesarina Mitaritonna solleveranno alcune questioni per arrivare a ottenere la scarcerazione del loro assistito.

Il pericolo di reiterazione del reato secondo il gip

Innanzitutto, il lasso di tempo passato dal presunto delitto ad oggi, circa un anno e mezzo (la donna è morta tra il 30 e il 31 ottobre 2021). Poi l’impossibilità, essendo stato temporaneamente sospeso dall’Ausl, di accedere ai farmaci con i quali, secondo l’accusa, avrebbe ucciso la moglie. Per il gip Claudio Paris, che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare, c’era infatti il concreto pericolo di reiterazione del reato nei confronti della donna, più giovane di lui di diversi anni, con la quale il medico aveva intrapreso una relazione extraconiugale, terminata da tempo.

La difesa e la richiesta degli arresti domiciliari

I legali di Amato potrebbero quindi chiedere gli arresti domiciliari lontano dai figli, visto che per il gip Amato potrebbe “condizionare i ricordi” dei due giovani. Amato è indagato pure per la morte della suocera deceduta anche lei nel sonno 20 giorni prima della figlia e sulla quale sono state rinvenute le stesse sostanze che avrebbero ucciso Linsalata, ma la Procura non ha chiesto misure cautelari per questo caso che necessita di ulteriori approfondimenti. Non è detto che il Riesame prenda una decisione già oggi, il giudice potrebbe infatti riservarsi di decidere se scarcerare o meno il medico nei prossimi giorni.