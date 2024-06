Amato resta in carcere: “Cinico e spregiudicato”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Giampaolo Amato rimane in carcere. Il medico, accusato dell’omicidio della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo, aveva presentato istanza di scarcerazione attraverso i suoi avvocati difensori. La Corte di Cassazione ha però respinto la richiesta vista la sua “estrema e lucida capacità organizzativa di efferati delitti” e la sua “cinica e spregiudicata capacità criminale”.

La richiesta dei legali Gianluigi Lebro e Cesarina Mitaritonna riguardava l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip lo scorso 28 ottobre per l’omicidio di Tateo, visto che in precedenza la Cassazione aveva chiarito la necessità della custodia cautelare per l’omicidio della moglie. La difesa ha sottolineato come l’indagine abbia trascurato alcuni elementi, come l’assenza di violenza psicologica o fisica di Amato nei confronti delle due donne, e quindi dell’assenza di rischio di reiterazione del reato, condizione necessaria per la carcerazione cautelare.

Invece, come scrive l’edizione online di Repubblica, la detenzione preventiva si fonda “su molteplici elementi, tra cui il movente economico, la gravità dei fatti, la reiterazione dei delitti, la personalità dell’autore dei medesimi alla luce dell'estrema e lucida capacità organizzativa di efferati delitti e la sua cinica e spregiudicata capacità criminale, non altrimenti contenibili se non con la massima misura cautelare, come esplicitamente evidenziato dal provvedimento impugnato”.