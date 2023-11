Giampaolo Amato, chiesto il processo per l'omicidio di moglie e suocera

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di Giampaolo Amato, il medico 64enne accusato di aver ucciso la moglie e dottoressa Isabella Linsalata e la madre di lei, Giulia Tateo, nell'ottobre del 2021, a una ventina di giorni di distanza l'una dall'altra. Come riporta Repubblica, i capi d'imputazione sono duplice omicidio aggravato, peculato e detenzione illecita di farmaci psicotropi, gli stessi che l'uomo avrebbe rubato in uno degli ospedali in cui lavorava e somministrato di nascosto alle due vittime.

In carcere dallo scorso aprile per l'omicidio di Linsalata, il 2 novembre Amato è stato sottoposto all'arresto anche per la morte della suocera. Chiaro, per l'accusa, il movente del duplice omicidio, di tipo "sentimentale-economico": il medico voleva impossessarsi dell'eredità e degli immobili delle due donne, e continuare in libertà la relazione extraconiugale che da tempo aveva con un'altra donna. Per questo, nella notte tra l'8 e il 9 ottobre 2021 ha avvelenato letalmente Giulia Tateo con benzodiazepine e farmaci ospedalieri, e, il 30 e il 31 ottobre, la moglie.

Durante gli interrogatori Amato si è sempre difeso e proclamato innocente. A inchiodarlo, secondo i pm, ci sarebbe la presenza delle sostanze narcotizzanti rilevate dall'autopsia sui corpi delle due donne. E l'esito delle indagini dei carabinieri che, analizzando lo smartwatch del medico, hanno dimostrato che, la notte dell'omicidio di Tateo, Amato si è spostato più volte dal suo appartamento al piano terra a quello della suocera al primo piano. Inoltre, le indagini avrebbero appurato che l'uomo conosceva come utilizzare i farmaci risultati letati, a differenza di quanto dichiarato durante un primo interrogatorio.