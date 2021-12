Lutto in città, morto ex assessore Gian Paolo Salvioli

Lutto in città per la morte di Gian Paolo Salvioli, professore di medicina Unibo ed ex assessore ai tempi di Guazaloca. Salvioli si è spento all'età di 86 anni. Lo riporta l'agenzia Ansa. Originario della provincia di Siena, Salvioli, classe 1935, è stato dala fine degli ani '70 per lungo tempo professore ordinario di pediatria all'università di Bologna.

Nella prima giunta di centro destra dal dopoguerra, sotto le Torri Salvioli ha ricoperto l'incarico di assessore con delega alla salute e all'ambiente sotto la guida di Giorgio Guazzaloca. Autore di più di 500 pubblicazioni scientifiche sui temi, tra gli altri, della neonatologia e dell'infettivologia pediatrica, l'ex assessore, specializzato in clinica pediatrica nel 1961, ha lavorato al Sant'Orsola, dirigendo sia la scuola di specializzazione in puericultura e igiene infantile, che il dipartimento di scienze pediatriche.

Il 2 giugno del 1989 Salvioni aveva ricevuto dall'allora presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, il titolo di Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.