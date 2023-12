Mondo della politica in lutto, morto Giancarlo Tesini

E' morto a 94 anni Giancarlo Tesini, uomo di spicco della democrazia cristiana bolognese sin dagli anni '80. Tra i primi a dare la notizia è stato Pier Ferdinando Casini. "Chi lo ha conosciuto bene, come me che con lui ho condiviso anni di intenso impegno politico – ha detto Casini – non può non sentire in queste ore una struggente mancanza, nel ricordo di un uomo buono e onesto".

Eletto deputato della Repubblica per venti anni, tra il 1972 e il 1992, Tesini è stato anche ministro in vari governo negli anni '82-'83 e '92-'93. Non secondari anche i ruoli nella dirigenza sportiva, con la presidenza di Fortitudo e Lega basket.

Al cordoglio si è unito anche l'ex ministro Gian Luca Galletti. “Di lui ricordo la presenza misurata e brillante di un uomo delle istituzioni, capace di spendersi in tanti ambiti, dallo sport alle importanti responsabilità civili e politiche, nell’ambito della ricerca scientifica e tecnologica e dei trasporti. Personalmente, ricordo la partecipazione di Tesini alle iniziative movimento giovanile della Democrazia Cristiana, l’understatement di una classe politica che non c’è più e che silenziosamente per il Paese ha fatto tanto".

Il messaggio del sindaco Lepore

"Esprimo, a nome mio e del Comune di Bologna, le più sentite condoglianze alla famiglia di Giancarlo Tesini e a tutte le persone che hanno condiviso con lui una lunga militanza politica ed esperienza all’interno delle istituzioni: prima come consigliere comunale a Bologna dagli anni ‘50, poi in Parlamento dagli anni '70 fino al '92 e ministro della Repubblica. Voglio ricordare anche la sua lunga passione per il basket che lo portò ad essere presidente della Fortitudo Bologna e della Lega delle società di Serie A. Un impegno importante nella politica e nel mondo dello sport per il Paese e per la sua città, riconosciuto anche dalla consegna della Turrita d’argento nel 2019".

Una nota di vicinanza ai cari e alla famiglia è arrivata anche dal Pd, per mezzo della segretaria metropolitana Federica Mazzoni. "Come Pd Bologna esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che condividono il lutto per la perdita di un uomo di stato. Giancarlo Tesini ha dedicato la sua vita alla causa pubblica, svolgendo un ruolo di rilievo nel contesto parlamentare per lunghi anni. Il suo impegno e la sua dedizione alla politica hanno contribuito a plasmare il destino della nostra comunità e del nostro paese. Ricordiamo Giancarlo Tesini non solo come un leader carismatico, ma anche come un uomo di principi e valori, sempre orientato al servizio della collettività".

Bignami: "Uomo di grande valore"

Vicinanza arriva anche dal sottosegretario Galeazzo Bignami. "Apprendiamo con profonda tristezza la morte dell’On. Giancarlo Tesini, esponente di spicco della Democrazia Cristiana e più volte ministro della Repubblica. Uomo di grande valore, Tesini lascia un vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Alla famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze".