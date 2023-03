Tragedia di Carnevale, un unico processo per la morte del piccolo Gianlorenzo

Il prossimo 6 marzo saranno passati quattro anni dalla tragedia che ha sconvolto la vita dei familiari del piccolo Gianlorenzo Manchisi, che perse la vita a soli due anni e mezzo cadendo dal carro allegorico durante una sfilata di Carnevale in via Indipendenza, nonostante i disperati interventi del 118.

Oggi il giudice del Tribunale ha deciso di riunire per reati connessi i due procedimenti paralleli che vedevano imputati, tutti per omicidio colposo, da una parte il responsabile del Comitato per le manifestazioni Petroniane Paolo Castaldini e il presidente del Comitato organizzatore del Carnevale della Curia don Marco Baroncini (entrambi difesi dall’avvocato Ludovico Gamberini), dall’altra il collaudatore del carro Marco Pasquini e Siriana Natali, la madre del piccolo che era con lui sul carro il giorno della tragedia. La donna, 44 anni, difesa dall’avvocato Mauro Nicastro, era presente questa mattina assieme al marito e padre del bimbo. A maggio scorso era stato condannato in abbreviato, a un anno e mezzo, l’allestitore del carro Paolo Canellini.

Le indagini

L'incidente in cui perse la vita il bimbo avvenne il 5 marzo del 2019, si festeggiava il martedì grasso, l'ultimo giorno di carnevale. Il piccolo cadde dal carro che poi lo investì. Fu subito ricoverato nel reparto Rianimazione dell'Ospedale Maggiore, ma dopo 24 ore smise di vivere.

A distanza di poche settimane dalla tragedia, la Procura indagò l'allestitore del mezzo, l'ingegnere collaudatore e la mamma. Dopo un esposto della famiglia, la Procura chiese per due volte l'archiviazione per gli organizzatori della manifestazione, richiesta che però fu rigettata dal gip che ordinò l'imputazione coatta nei confronti di Baroncini e Castaldini. Due procedimenti che sono stati oggi riuniti dal giudice. Si ricomincerà da capo il prossimo 30 marzo, data in cui è stata fissata la nuova udienza.