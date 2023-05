Chi è Gianluca Benamati nominato Amministratore unico di Fer-Ferrovie Emilia-Romagna

Gianluca Benamati è il nuovo Amministratore unico di Ferrovie Emilia-Romagna, società controllata dalla Regione Emilia-Romagna. La nomina è avvenuta questa mattina in viale Aldo Moro.

“Un augurio di buon lavoro per il nuovo mandato a Gianluca Benamati- ha commentato l’assessore ai Trasporti Andrea Corsini-, persona dotata delle competenze ed esperienze necessarie per far crescere Fer, nella prospettiva di un ruolo sempre più strategico della società nelle dinamiche del trasporto pubblico locale, cui la Regione riserva grande rilievo ed importanza”.

“Ringrazio Davide Cetti- ha concluso Corsini- che per sei anni ha guidato Fer conseguendo ottimi risultati, mettendo in valore gli investimenti della Regione per la qualificazione della rete ferroviaria regionale”.

Cv Gianluca Benamati

Gianluca Benamati, dopo la laurea in Ingegneria Chimica, si è occupato di tecnologie innovative per uso energetico ed ambientale, diventando vicedirettore della Divisone Fusione Termonucleare Controllata, e poi direttore della Sezione di Ingegneria Sperimentale del Centro Ricerche ENEA del Brasimone.

E’ stato responsabile di numerosi progetti di ricerca europei e professore a contratto al Politecnico di Torino. E’ stato membro del Consiglio del Corso di Dottorato in Ingegneria Meccanica e dei Materiali dell’Università di Pisa.

È stato presidente del Consiglio di Amministrazione di Co.Se.A, consorzio che raggruppa aziende che operano nel settore energetico-ambientale, Amministratore delegato della SIET s.p.a, società partecipata da ENEA ed ENEL operante nel settore delle tecnologie energetiche.

E’ stato deputato della Repubblica.