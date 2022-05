Ex domestica di Gianluca Vacchi gli fa causa e chiede 70 mila euro

Turni pesanti, straordinari non pagati, multe per le dimenticanze e alta tensione se quel balletto per Tik Tok non veniva come avrebbe voluto l'imprenditore influencer campione di follower: con questa lista una ex collaboratrice domestica di Gianluca Vacchi si è rivolta al tribunale, seguita poi da altri lavoratori che avrebbero vissuto la stessa situazione stressante e "degradante". Il risarcimento richiesto dalla donna, una 44enne di origini filippine, ammonta a 70 mila euro. Fra i periodi più massacranti le vacanze estive nella villa di Porto Cervo dove la giornata di lavoro poteva durare dalle dieci del mattino fino anche alle quattro di notte. Dopo di lei anche altri due ex collaboratori si sarebbero rivolti a un avvocato per risolvere la situazione per vie legali.

Fra i particolari emersi dal racconto della donna ci sarebbero delle sanzioni che Vacchi avrebbe voluto applicare ogni volta che in valigia mancavano cose perché dimenticate dal suo staff. Scatti di rabbia invece quando qualcosa andava storto nei balletti di gruppo da postare sui social, nei quali l'influencer stava in primo piano e dietro di lui (a mo' di corpo di ballo) erano schierati nelle loro livree i domestici per eseguire una sorta di coreografia: "Se non si andava a tempo volevano oggetti" avrebbe raccontato l'ex colf. Si troverebbe riscontro in alcuni messaggi vocali di Vacchi, nei quali appunto, si lamentava dei suoi lavoratori.