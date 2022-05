Vacchi denunciato da una ex-colf, il suo staff lo difende con un video in rete

L'imprenditore/influencer Gianluca Vacchi denunciato da una sua ex-collaboratrice che gli chiede 70 mila euro: questa la notizia di ieri. Il racconto della domestica descriverebbe situazioni stressanti quali orari esagerati, straordinari non pagati, vessazioni e l'idea di multare i lavoratori nel momento in cui avessero dimenticato qualcosa o svolto male il proprio lavoro. C'entrano anche i video con balletto che Vacchi posta su Tik Tok perchè, sempre dalle parole che avrebbe riferito la donna, pare che l'andare fuori tempo (nella coreografia vengono spesso coinvolti anche i dipendenti) scatenassè un forte fastidio, sfociato addirittura nel lancio di oggetti. C'è poi la notizia di oggi: altri dipendenti lo difendono e lo fanno diffondendo in rete un video nel quale spiegano perchè sarebbe tutto assolutamente falso. Nel frattempo però alla prima denuncia se ne sono sommate altre.

Tutta la vicenda, neanche a dirlo, dopo l'intervista pubblicata su La Repubblica alla colf Laluna Maricris Bantugon (quella che ha sporto denuncia per prima) è rimbalzata sul web trovando quello stesso terreno fertile che ha reso popolare Vacchi a suon di follower. Sul caso anche Selvaggia Lucarelli ha detto la sua. Ma torniamo al video del team attuale di Gianluca Vacchi (sono in 8, una ragazza italiana e 7 di origini filippine), che si autodefinisce GV Life Staff: "Non è vero quello che si dice e siamo indignati con chi dice queste calunnie. Non assumetela e mandatela alla Caritas. La nostra vita qui non trascorre fra una frustrata e un insulto e se fosse stato vero nessuno avrebbe resistito tutto questo tempo". Questa insomma la replica a una storia di cui si parlerà ancora molto e che ha sollevato un gran polverone proprio a ridosso dell'uscita di Mucho Mas, il documentario su Gianluca Vacchi.