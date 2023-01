Gianluca Vialli morto: il cordoglio di Bonaccini

"Ciao straordinario Campione. Continua a segnare tra le nuvole". Così Stefano Bonaccini rende omaggio alla morte di Gianluca Vialli, l'ex bomber e capo delegazione della nazionale, morto a 58 anni a Londra. Vialli, che era in cura per un tumore al pancreas diagnosticatogli nel 2017, era peggiorato negli ultimi tempi. La sua scomparsa riporta a galla quella di Sinisa MIhajlovic, morto per un tumore il 16 dicembre scorso.

Della morte di Vialli ne ha dato notizia la famiglia che ha annunciato in una nota: "Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di Gianluca Vialli. Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità. Ringraziamo i tanti che l'hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori".

Il capo delegazione della Nazionale italiana, combatteva dal 2017 contro un tumore al pancreas, un male aggressivo che adesso ha avuto purtroppo la meglio. Tre settimane fa aveva annunciato la sospensione del suo impegno dalla Nazionale per riprendere le cure: "Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri". Così, mentre il mondo del calcio italiano era ancora sotto shock per la prematura scomparsa di Sinisa Mihajlovic, oggi se ne va un altro grande interprete, in campo e fuori.

Chi era Gianluca Vialli

Nato a Cremona nel 1964, da calciatore Vialli ha indossato le maglie di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, prima di iniziare la carriera da allenatore sempre nel club inglese. Di ruolo attaccante, in campo sapeva coniugare tutte le caratteristiche del centravanti moderno: tecnico ma anche veloce, forte ma anche dinamico, una vera macchina da gol in grado di bucare difese e portiere praticamente in ogni modo. Doti che tra gli anni '80 e '90 lo hanno reso uno degli attaccanti più forti in Italia e al mondo. Durante la sua carriera Vialli ha messo in bacheca diversi trofei, diventando uno dei pochi calciatori a vincere tutte e tre le competizioni Uefa per club: quattro Coppe Italia, due scudetti (con Samp e Juve), due Supercoppe italiane, due Coppe delle Coppe, una Coppa Uefa, una Champions League e una Supercoppa europea. Risultati ottenuti a suon di gol, grazie ai quali Vialli si è anche aggiudicato il titolo di capocannoniere in diverse competizioni (Europeo Under-21 1986, Coppa Italia 1988-1989, Coppa delle Coppe 1989-1990, Serie A 1990-1991).