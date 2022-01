Gianni Morandi torna al Teatro Duse: "Non vedo l'ora di tornare a cantare"

Dopo quasi due anni, termina l’attesa per i fan di Gianni Morandi che, dal 19 gennaio 2022, torna a cantare sul palco del Teatro Duse di Bologna, riprendendo il filo dei suoi concerti ‘Stasera gioco in casa’, sospesi a causa della pandemia.

Sono sei le date di recupero da segnare in agenda: 19, 20, 25, 27 gennaio, 8 e 9 febbraio (ore 21). Tutti i biglietti precedentemente acquistati restano, pertanto, validi per le nuove date.

La maratona di live, iniziata il primo novembre 2019, in esclusiva nazionale sullo storico palcoscenico bolognese, e accolta da 23 sold-out, venne interrotta dopo l’ultimo concerto del 20 febbraio 2020, alla vigilia del primo lockdown. Il 15 giugno 2020 Gianni Morandi fu il primo a tornare in scena al Duse per una serata speciale, a ingresso libero, fortemente voluta dall’artista come evento simbolico a sostegno della ripresa dello spettacolo dal vivo.

Ora, finalmente, si volta pagina e il viaggio nel mondo Morandi può ripartire, non senza alcune sorprese. Lo spettacolo promette, infatti, nuove emozioni grazie ad una scaletta rivista e aggiornata.

Oltre ai suoi più grandi successi e al racconto dei momenti più importanti della sua vita, Gianni condividerà con il pubblico alcune delle sue riflessioni più recenti e interpreterà live anche il brano ‘L’allegria’, scritto per lui da Lorenzo Jovanotti.

La canzone, uscita a luglio 2021 e diventata immediatamente una hit, è una sorta di inno alla rinascita, un brano scanzonato e pieno di entusiasmo, accolto da tutti come una spinta positiva a ripartire dopo le difficoltà.

"Sono davvero felice di poter tornare, finalmente, sul palco del mio amato Teatro Duse, dove ho passato momenti bellissimi e serate indimenticabili – dice Gianni Morandi – Non vedo l’ora di tornare a cantare su quel palcoscenico per ritrovare quell’energia unica che vivo insieme al pubblico. Credo che sarà un’emozione incredibile questa volta perché, proprio tra un concerto e l’altro, sarò sul palco di Sanremo". Ad accompagnare Gianni Morandi in scena ci saranno Alessandro Magri al pianoforte ed Elia Garutti alla chitarra.

(foto credits Angelo Trani)