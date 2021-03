Gianni Morandi in ospedale per ustioni: notte tranquilla, ma resta ricoverato

Gianni Morandi ha trascorso una notte tranquilla, ma resta ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena, in base a quanto fa trapelare l'Ausl Romagna. Dopo l'incidente domestico nella sua casa di campagna le sue condizioni non destano particolare preoccupazione ma ovviamente lo spavento è stato tanto. Per quanto riguarda le ustioni la situazione maggiormente attenzionata dai medici è quella relativa alla mano destra del 76enne.

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio nelle campagne attorno a San Lazzaro. Il noto cantante aveva dato fuoco a delle sterpaglie ma nelle operazioni è caduto accidentalmente dentro la pira fumante, procurandosi le ustioni. Soccorso dai sanitari dell'ospedale Maggiore di Bologna, Morandi poi è stato trasportato al centro grandi ustionati cesenate.

Qualche ora prima del brutto incidente aveva postato una foto su Facebook: "11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura", aveva ironicamente scritto il cantante riferendosi alla grandezza delle proprie mani.