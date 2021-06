In divisa mimetica e casco ai Giardini Margherita: in tasca lame, "fumo ed erba"

Non è certo passato inosservato l'uomo in divisa militare, borraccia al collo, pinze e coltelli, oltre al casco con calotta desertica

/ Via Santa Chiara

Non è certo passato inosservato il bolognese dei 46 anni denunciato ieri, 13 giugno, per spaccio, porto abusivo di armi e di oggetti atti a offendere. Alle 14.30, all'ingresso dei Giardini Margherita, lato via Santa Chiara, gli agenti delle volanti hanno notato un uomo con divisa militare mimetica, borraccia al collo e casco con calotta desertica, quindi lo hanno fermato e controllato.

Originale abbigliamento a parte, nelle tasche del 46enne gli agenti hanno trovato un armamentario: pinze con lama estraibile, tre coltellini, coltello a scatto e penna tattica con punta frangi-vetro, oltre a poche dosi di marijunana e hashish.

La perquisizione è proseguita nell'abitazione dell'uomo, dove sono stati trovati poco più di un grammo di hashish, un bilancino di precisione e, fuori dalla finestra, due piante di marijuana. Il 46enne bolognese, con precedenti per reati di droga e porto di oggetti atti a offendere, è stato denunciato nuovamente per spaccio, porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.