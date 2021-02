Giardini Margherita: pugni a un ragazzino per la bici, 15enne nei guai

Pugni in faccia e skateboard sulla schiena a un 12enne. L'aggressore è stato rintracciato dalla Polizia

Preso a pugni da un ragazzo, quasi coetaneo, per una bici. E' accaduto ieri, 14 febbraio, ai Giardini Margherita intorno alle 17.

La vittima dell'aggressione, un 12enne, era insieme a due amici, quando è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi, anche loro molto giovani. Forse per qualche battuta o sfottò, i più giovani hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati seguiti. Ad avere la peggio è stato il 12enne, colpito con pugni in faccia, con uno skateboard sulla schiena e derubato della bicicletta. Comunque non si è perso d'animo e ha chiamato la Polizia e, dopo l'arrivo dei sanitari del 118 che lo hanno medicato, è stato riaffidato ai genitori.

Gli agenti della volante, sulla base delle testimonianze, hanno individuato un 15enne, incensurato e sono andati a "trovarlo" a casa. Il ragazzo ha ammesso le sue responsabilità, rivelando anche di aver abbandonato la bici rubata in via Massarenti quando ha visto avvicinarsi le volanti. E' stato denunciato per rapina aggravata.