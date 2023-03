Festa street food ai Giardini Margherita: polemiche per i rifiuti, il caso finisce in Comune

Continuano le polemiche attorno all'edizione bolognese dell'International Street food, la kermesse del cibo di strada che ha registrato il pienone nel fine settimana appena passato ai giardini Margherita. Se indubbiamente l'iniziativa ha riscosso un notevole successo di presenze -che chi parla di 100mila ingressi- così non è stato per la gestione dei servizi, con montagne di rifiuti e deiezioni lasciati su tutto il tratto di parco ospite del festival di cibo di strada.

Il caso è finito in consiglio comunale, con Coalizione civica che ha attaccato l'evento. "Già dalla domenica mattina il prato e la vegetazione dei Giardini si presentava come un’enorme distesa di immondizia non differenziata, oltre a urine ovunque, feci nelle siepi, alla faccia della retorica di Piazza Verdi" scandiscono i consiglieri di sinistra puntando il dito anche sul tipo di manifestazione. "Basta mangiatoie a cielo aperto che portano un degrado profondo -è la chiosa- a riprova che non sempre lasciar fare i privati e far girare l’economia porta una socializzazione sana".

Anche Ascom perplessa: Si poteva fare meglio, ci sono delle regole

Se fisiologiche possono essere le critiche da sinistra, qualcosa di più singolare è la perplessità espressa anche da Ascom, che in un lungo comunicato -seppur con toni più felpati- si dice sorpresa della gestione dell'evento.

"Quando si organizzano eventi del genere -osserva l'associazione di categoria dei commercianti- ci sono regole stringenti da rispettare per tutelare i luoghi in cui si è ospiti, evitare multe e problemi con il Comune, che i nostri associati conoscono bene, mentre in questo caso non sembra se ne sia tenuto conto".

Come se non bastasse, rincara la dose l'associazione, "all'interno dei Giardini Margherita ci sono tante attività commerciali che sono state danneggiate da tutto questo, basti pensare alle colonne di fumo e all'odore di griglia che si estendeva per centinaia di metri dalla sede dell'evento".

Per la Fipe bolognese, insomma, "iniziative del genere hanno sicuramente un valido potenziale per favorire il commercio, il turismo e la vita all'interno dei parchi, ma solo a patto che le regole vengano rispettate, così come devono essere rispettate le altre attività che lavorano in quei luoghi". Infine, l'associazione sottolinea anche "l'impatto ambientale dell'evento sui Giardini Margherita, che rappresentano il polmone verde della nostra città e non possono essere ridotti in questo modo. Per questo, ben vengano i controlli del Comune sulle eventuali responsabilità per quanto accaduto, perché le regole devono valere per tutti".

Il Comune: verifiche in corso

Già nella serata di domenica, lo stesso Comune si era fatto avanti con una scarna nota, dove annunciava controlli e accertamenti in corso. "In relazione alla manifestazione autorizzata presso i Giardini Margherita dal 9 al 12 marzo ed in corso di svolgimento, il Settore Economia del Comune precisa che, a seguito delle segnalazioni ricevute, si è attivato e, per il tramite della Polizia Locale, ha avviato accertamenti e sopralluoghi al fine di verificare la rispondenza delle attività svolte alle autorizzazioni rilasciate. I controlli riguardano, in particolare, cotture e somministrazioni di cibi e bevande non consentite, abbandono e mancata raccolta di rifiuti, occupazioni eccedenti gli spazi inseriti in concessione. Nel caso di riscontro di eventuali danni ai Giardini, il Comune ne richiederà il risarcimento all'organizzazione".

L'organizzazione: rispettate le regole

Contattato da Il Resto del Carlino, nella serata di ieri l'organizzatore dell'evento Alfredo Orofino ha provato a giustificare la gestione dei servizi così: "Noi crediamo di esserci comportati nel rispetto delle norme vigenti e anche nel rispetto dell’area che ci ospita. I rifiuti? Abbiamo un contratto con la società di smaltimento che farà pulizia anche domani (oggi, ndr)".