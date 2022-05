Un giardino terapeutico per i bimbi malati ricoverati al Sant'Orsola: "Un regalo a tutta la città"

"L'isola che non c'è", la Peter's Never, Never, Never, Land della commedia James Matthew Barrie è da oggi anche un bellissimo giardino all'interno dell'area esterna Policlinico Sant'Orsola di Bologna, proprio a due passi dal padiglione di pediatria: sbocciato con la primavera e inaugurato ieri, questo angolo verde e profumato sarà dedicato alle cure e all'assistenza all'aria aperta tra musicoterapia, shiatsu, pet therapy e giardino sensoriale.

"Questa oasi è parte dell'eccellenza nel campo dell'assistenza e cura del Sant'Orsola - ha commentato l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, presente al taglio del nastro - qui ci si prende carico della persona e del suo contesto familiare, non solo della patologia". "L'Isola che non c'è" ed è stata realizzata dalla Fanep insieme alla Fondazione Sant'Orsola, con il contributo di Rotary, Lions Club, Caab e di 172 persone che hanno sottoscritto la raccolta fondi. L'auspicio è che questo progetto possa essere replicato anche negli altri ospedali dell'Emilia-Romagna.

Per Luca Rizzo Nervo, assessore al Welfare del Comune di Bologna, "La bellezza è già di per se stessa terapeutica, questo è anche uno spazio di pace e di relazione, di cui c'è un grande bisogno in questo periodo. E' bellissimo regalo all'ospedale e anche alla città intera". Il progetto, sottolinea il direttore amministrativo del Policlinico, Nevio Samorè, "rientra a pieno titolo nel Piano direttore del Sant'Orsola", che rivoluzionerà il Policlinico e che "prevede anche un aumento delle aree verdi" all'interno della cittadella ospedaliera. "Qui la sostenibilità ambientale, la terapia, l'assistenza e il sostegno alle famiglie trovano una bellissima sintesi - chiosa Valentino Di Pisa, presidente Fanep- per il futuro siamo disponibili anche a un ulteriore ampliamento di questo spazio, con le associazioni che vorranno collaborare".

