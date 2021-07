Minacce con coltello per un pallone: tre minori in carcere

La Polizia ha arrestato questa notte tre minorenni per rapina pluriaggravata in concorso. Erano le tre di questa notte, quando al 113 è arrivata la chiamata di un 15enne e un 16enne italiani che riferivano di aver subito una rapina con coltello.

Gli agenti delle volanti, inviati sul posto, hanno ricostruito l'accaduto, arrestando i responsabili. I due stavano giocando a pallone nel Giardino Gustavo Trombetti di via Lianori, in zona Stalingrado, quando sono stati accerchiati e minacciati da altri tre ragazzini, uno dei quali aveva in mano un coltello: "Dateci il pallone o vi taglio la gola, qui finisce male". Le vittime hanno così ceduto, ma hanno chiamato il 113 non perdendoli però mai di vista.

I tre aggressori infatti, una volta ottenuto il pallone, avevano iniziato a giocare poco distante e, alla vista della Polizia, uno di loro si è liberato di un oggetto, gettandolo in un cespuglio. Prontamente recuperato, si trattava di un'arma con manico di legno a doppio utilizzo: da una parte presentava una lama, dall'altra un punteruolo.

Sono stati dunque fermati e identificati: si tratta di un cittadino kosovaro di 15 anni, di un coetaneo foggiano e di 14enne bolognese, tutti incensurati. Ascoltati dal magistrato della Procura dei minorenni, sono stati arrestati e rinchiusi al carcere del Pratello.