'Ndrangheta, ancora un sequestro a carico dell'imprenditore Gigliotti: via tre aziende

Ancora un sequestro ai danni di Franco Gigliotti, imprenditore 54enne, considerato dagli inquirenti vicino ad ambiti 'ndranghetisti emiliano-romagnoli, nonchè finanziatore occulto.

Oggi la Guardia di Finanza e gli agenti di polizia hanno messo i sigilli a tre aziende riconducibili a Gigliotti per un ammontare di quote pari a 500mila euro, su richiesta del procuratore capo di Bologna Giuseppe Amato e del Questore di Parma Massimo Macera. "Le attività investigative hanno consentito di ricostruire il profilo soggettivo di Franco Gigliotti, caratterizzato da una spiccata pericolosità sociale" nonché "una sproporzione tra il patrimonio nella disponibilità dello stesso - circa 13 milioni di euro - e i suoi redditi lecitamente prodotti" si legge nella nota della DDA bolognese - Direzione Distrettuale Antimafia.

Si tratta di un provvedimento che anticipa la confisca dei beni riconducibili all'imprenditore, emesso dal tribunale di Bologna, e riguarda in particolare la ditta individuale di Gigliotti, la totalità delle quote della società Euroweld Srl e il 51% delle quote della società Lc Impianti Srl.

Il provvedimento di ieri segue un altro ben più consistente sequestro da 13 milioni del febbraio 2021.

Nato in provincia di Crotone, Franco Gigliotti si era trasferito a Parma, dove ha fondato la GF Nuove Tecnologie che opera nel settore impianti alimentari. Gigliotti è stato condannato in primo grado a otto anni di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, nell'ambito del processo "Stige", contro la 'ndrangheta di Catanzaro e a sei anni e quattro mesi per emissione di fatture per operazioni inesistenti, come accertato dall'inchiesta "Work in progress" della Procura di Parma, sentenze non ancora definitive.