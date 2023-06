Strage di Bologna, la Procura Generale chiede la conferma dell'ergastolo per Cavallini

È giunta al termine la requisitoria del sostituto pg Nicola Proto nel processo in Corte d’assise d’appello nei confronti di Gilberto Cavallini. L’ex Nar era stato condannato in primo grado all’ergastolo nel gennaio del 2020 per concorso nella strage del 2 agosto 1980. Proto ha chiesto di confermare la condanna all’ergastolo (con le relative pene accessorie), ma anche, e “come auspicato dalla Procura” nell’atto d’appello, che il reato addebitato a Cavallini “venga riqualificato da strage comune a strage politica”.

Il processo di primo grado

Questa richiesta deriva dal fatto che la Corte d’Assise, durante il processo di primo grado, aveva condannato Cavallini per strage comune in quanto la Procura, nel capo di imputazione, aveva definito i Nar “spontaneisti”. Per questo motivo, secondo la Corte (che aveva criticato l’operato dei pm), non era stato possibile condannare Cavallini per strage politica. Argomento che per Proto però “non è giuridicamente sostenibile”, in quanto “ammesso e non concesso che i Nar fossero degli spontaneisti, questo non toglie che potessero commettere una strage con finalità eversive”. Inoltre, ha aggiunto il sostituto pg, l’idea che i Nar fossero degli spontaneisti è superata dalla sentenza di primo grado che ha condannato all’ergastolo l’ex di Avanguardia nazionale Paolo Bellini per concorso nella strage.