Strage di Bologna, il sostituto pg: “Prova inequivocabile che la pista palestinese non c’entra”

Al processo di appello in Corte d’assise per Gilberto Cavallini, l’ex Nar condannato in primo grado all’ergastolo per concorso nella strage del 2 agosto 1980, è stato il giorno della requisitoria del sostituto procuratore generale Nicola Proto, durata quasi sei ore e che terminerà nell'udienza in programma per la prossima settimana. Oltre a Cavallini, erano stati condannati in via definitiva all’ergastolo gli ex Nar Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini (a 30 anni). Nell’aprile 2022, è stato condannato in primo grado all’ergastolo per concorso nella strage anche Paolo Bellini, ex militante del gruppo Avanguardia Nazionale. La bomba alla stazione uccise 85 persone e ne ferì 200.

Il nuovo legale di Cavallini

Quella di oggi è stata anche la prima udienza per il nuovo legale di Cavallini, Nicoletta Macrì, in sostituzione dei suoi due storici avvocati, Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini, che hanno rinunciato all’incarico dopo che, come hanno spiegato nei giorni scorsi, la Corte ha respinto tutte le loro istanze. In particolare, aveva sottolineato Bordoni, "la richiesta di approfondire la perizia comparativa sul dna rinvenuto nella tomba di Maria Fresu, l'audizione di Carlos e quelle che erano le acquisizioni presso i servizi segreti”. Macrì ha chiesto alla Corte, che dovrà pronunciarsi in merito, di poter tenere la sua arringa finale a settembre (anziché a luglio), così da poter prendere “cognizione di tutto”.

La pista palestinese

Nella sua requisitoria, il sostituto pg Proto ha analizzato e cercato di smontare le tesi della difesa, a partire dalla cosiddetta “pista palestinese”. La Procura generale, ha spiegato Proto, ha acquisto dall’Aise una documentazione coperta dal segreto di Stato “e abbiamo trovato alcune sorprese”. Dalle carte, “si capisce in maniera inequivocabile, anzi si ha la prova, che i palestinesi con la strage di Bologna non c’entrano nulla, perché non avevano alcun interesse a mettere la bomba in quanto le loro richieste effettive sulla tutela e salvaguardia del loro cittadino Saleh era già stata presa in esame e a cuore dalle autorità italiane”, ha sottolineato Proto. Il riferimento riguarda l'arresto (novembre 1979) e il processo, avvenuti in Italia, di Abu Saleh, capo in Italia del Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp) e della trattativa che ci fu con le autorità italiane. Una trattativa che ci concluse positivamente, continua Proto, e che quindi "aveva tolto al Fplp qualsiasi interesse" a realizzare un atttentato ritorsivo, come quello di far scoppiare una bomba alla stazione.

Gli altri punti toccati dall'accusa

Si è parlato anche dei rapporti tra Cavallini e i servizi segreti, che per la difesa non ci sono mai stati. Di diverso avviso il sostituto procuratore generale, che ha affermato come l'ex Nar fosse "in stretti rapporti con i Servizi, come dimostrano i due numeri di telefono riservati che sono stati ritrovati nella sua agenda e che sono riconducibili alla centrale Sip di via Mantegna a Milano, utilizzata anche da Adalberto Titta, uno dei capi del servizio segreto parallelo noto come 'Anello'". Proto ha poi confermato l’attendibilità del testimone Massimo Sparti, deceduto nel 2002, decisiva per la condanna di Fioravanti e Mambro (“Dieci sentenze passate in giudicato – ha ricordato il sostituto pg - ribadiscono la attendibilità di Sparti”), e ribadito che gli elementi raccolti nei confronti dei terroristi Ilich Ramirez Sanchez ('Carlos') e di Thomas Kram (a Bologna il giorno della strage), “escludono qualsiasi” loro “responsabilità" nell’attentato. Altro capitolo affrontato, il movente dell’omicidio di Francesco Mangiameli, il leader siciliano di Terza Posizione ucciso il 9 settembre 1980 dai Nar. Il sostituto procuratore generale cita un volantino distribuito al suo funerale dove si dice che Mangiameli è un’ulteriore vittima della strage, documento che, assieme ad altri, renderebbe la sua uccisione “riconducibile” alla strage (di cui si "era detto contrario") e a quello che avrebbe potuto rivelare. “Mangiameli – aggiunge Proto – pagò con la vita il fatto di essersi dissociato, rappresentava un evidente pericolo”. Affrontato anche il tema dell’alibi fornito dai Nar che secondo l’accusa non c’è, tra versioni che non convergono e testimonianze risultate inattendibili. In particolare quello di Cavallini che disse durante il processo di primo grado che il 2 agosto era a Padova con Fioravanti, Mambro e Ciavardini. Da lì si sarebbe spostato da solo a Venezia dove avrebbe incontrato una persona di cui non ha mai fatto il nome. "Per non rischiare che quest’ultima venisse in aula a negare tutto”, ha sottolineato Proto.