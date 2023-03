Maltrattamenti su giovani atlete, indagata un'istruttrice di Imola

Schiaffi, insulti, pizzichi sul sedere bacchettate in testa e umiliazioni. Un fascicolo di indagine è stato aperto dalla Procura di Bologna dopo la denuncia di quattro ragazze, compagne della stessa palestra di ginnastica artistica di Imola, che nel 2018 avrebbero subito vessazioni da parte della loro istruttrice. Secondo quanto riporta Repubblica, l'insegnate è indagata e sul caso si è attivata anche la Procura federale che ha sentito alcuni testimoni, tra cui le presunte vittime e altre ex compagne che avrebbero assistito agli abusi verbali e fisici. Le ragazze hanno frequentato la palestra in periodi diversi e si sono rivolte all’associazione ChangeTheGame. Oggi hanno 11, 20, 24 e 33 anni.

I racconti delle ragazze

“Presi uno schiaffo così forte da lasciarmi l’impronta sulla pelle – ha raccontato una di loro -. Per non parlare degli insulti: lei prendeva i coni grandi per usarli come microfono davanti a tutti". Le ragazze avrebbero segnalato anche bacchettate in testa, umiliazioni e di essere state costrette ad allenarsi nonostante problemi fisici. Alcuni episodi non sarebbero recenti ma risalenti ad alcuni anni fa. Secondo quanto risulta all’Ansa, le denunce delle ragazze sono state riunite in un fascicolo assegnato al pm Augusto Borghini e iscritto per le ipotesi provvisorie di maltrattamenti e stalking. L’istruttrice, che ha ricevuto un avviso per essere sentita, è difesa dagli avvocati Carlo Machirelli e Silvia Villa. “Auspichiamo che la Procura voglia concludere le indagini con un’archiviazione e siamo certi della correttezza dei comportamenti tenuti dall’istruttrice”, sottolinea Machirelli.

La denuncia dell'atleta bolognese Anna Basta

Nell’autunno scorso aveva destato clamore la testimonianza, poi tradotta in una denuncia formale, dell’ex Farfalla della Nazionale, la ginnasta bolognese Anna Basta. I suoi racconti di vessazioni e violenze psicologiche da parte dell’allenatrice avevano provocato un effetto domino su altre decine di giovani atlete. "Ho pensato due volte al suicidio" aveva raccontato la ginnasta, in un’intervista che aveva poi suscitato la reazione delle Federginnastica e più tardi anche l'intervento del Ministero dello Sport. Basta ora cura insieme a una nutrizionista un podcast a puntate per parlare di problemi di alimentazione. "Ho lasciato ritmica devastata, ho avuto bisogno di un percorso, ho deciso di parlare non perché mi reputi una paladina, ma perché bisogna fare qualcosa e se posso aiutare a far stare meglio qualcuno bene provare", le sue parole.