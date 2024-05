Parla Gino Cecchettin: "Parità tra uomini e donne non è meno libertà per gli uomini" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Gino Cecchettin, il papà della 22enne Giulia che l’11 novembre scorso è stata uccisa dall’ex fidanzato, si confronta con il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna. Un episodio drammatico, che ha commosso tutta Italia e fatto riflettere il mondo della politica e la società civile, rendendo evidente come sia necessario un cambiamento. E proprio di femminicidio, ma anche educazione dei giovani e le loro solitudini, sono alcuni dei temi affrontati nel corso di un dibattito moderato da suor Chiara Cavazza, fortemente voluto dal Festival Francescano in collaborazione con Antoniano Opere Francescane come anteprima della manifestazione, e che sarà trasmesso online oggi, lunedì 6 maggio, alle 20.30. L’incontro può essere seguito iscrivendosi sul sito www.festivalfrancescano.it. BolognaToday anticipa un estratto dell'intervista.

La vicinanza di Zuppi e Papa Francesco

Il cardinale Zuppi, subito dopo la morte di Giulia ha telefonato al padre della ragazza, manifestando la vicinanza di Papa Francesco e sua. Nell’anno in cui Festival Francescano, in piazza Maggiore a Bologna dal 26 al 29 settembre, rifletterà sul tema delle ferite che (si) aprono, “la testimonianza di Gino Cecchettin”, come spiegano gli organizzatori, “aiuta a capire come si possa attraversare un dolore così grande, ingiusto e inatteso. Come nel libro scritto insieme a Marco Franzoso per Rizzoli dal titolo ‘Cara Giulia’, Cecchettin riflette sul senso di questa immane tragedia, personale e collettiva, trovando la forza di raccontare quello che ha imparato da sua figlia. Tra l’attenzione a tratti morbosa di certa stampa, i giudizi a volte efferati per lui e la figlia maggiore Elena sui social e l’affetto di tantissime persone, l’esperienza di Gino Cecchettin diventa un appello potente alle famiglie, alle scuole, alle istituzioni”.

Il confronto al Festival Francescano

“Ho la sensazione che quando dai più diritti ad una persona o ad un genere di persone gli altri abbiano meno diritti, ma non è così”, dice Cecchettin. “Il fatto di avere la parità tra maschi e femmine non significa che i maschi abbiano meno libertà – aggiunge – e possiamo applicare lo stesso ragionamento in tante altre fasi e tanti altri aspetti della società, però questi retaggi che ci arrivano in anni e anni di educazione maschilista fanno sì che ad oggi queste visioni vengano attaccate e non condivise”. “Anche nel linguaggio tante espressioni come ‘tu sì che sei un uomo’ o ‘non fare la femminuccia’ fanno nascere un bambino convinto di essere più di una donna. Questo va sradicato e va destrutturato e cambiato il modo di pensare”. “Riconciliazione è ricostruire la fraternità e la bellezza dell’altro e anche che nell’amore l’altro è molto prezioso perché non lo possiedo. Qui c’è un grandissimo insegnamento evangelico, nel pensarsi insieme”, è la riflessione del cardinale Zuppi.