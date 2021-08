Rossoblù al centro vaccini, Marco Di Vaio con i giocatori delle giovanili BFC: "Vaccinatevi"

Gli ambulatori vaccinali dell'Ospedale Maggiore oggi si sono colorati di rossoblù. Nove giocatori delle giovanili del Bologna Football Club, accompagnati da Marco Di Vaio, ex giocatore oggi dirigente e responsabile scouting del club, si sono presentati puntualissimi per l'inoculazione anti-covid: sono diventati così testimonial di una campagna che oggi si rivolge soprattutto ai giovani. Ricordiamo infatti che giovedì 26 agosto Piazza del Nettuno ospiterà il camper di Ausl, il cui obiettivo è raggiungere una copertura dell' 80% della popolazione con almeno una dose di vaccino entro l’inizio di settembre.

Dopo la vittoria in campo di ieri contro la Salernitana, il Bologna segna quindi un altro bel gol, ma in una partita davvero importante, quella contro il covid: "Vogliamo consigliare ai nostri coetanei di venire a vaccinarsi perchè in questo momento è fondamentale per tornare alla vita sportiva e alla vita normale. Non abbiamo affatto paura". Questo il messaggio dei nove, che sono: Annan Ebenezer, Michael Kingsley, Skov Olsen Andreas, Bartha Botond, Mazia Andrea, Petre Antony Gabriel, Federico Corsi, Giovanni Busato, Riccardo Montalbani, Tomiyasu Takehiro, Simone Rabbi, Sisca Caterina e Samuele Armaroli.

Di Vaio: "Nella mia famiglia siamo tutti vaccinati"

Marco Di Vaio ha spiegato il suo supporto all'iniziativa: "Ho aderito molto volentieri visto che sia io che tutta la mia famiglia, figli adolescenti compresi, siamo vaccinati. E' un gesto fondamentale per tornare a vivere e per far tornare a vivere i nostri ragazzi, che possono così riprendere la socialità. Come società abbiamo deciso di vaccinare oltre che la squadra anche tutti i nostri ragazzi per formare un grande gruppo sicuro".