Gioco d'azzardo, apre uno sportello dedicato: "Trend in forte aumento, si inizia da ragazzini" | VIDEO

Percorso per chi soffre di ludopatia, ma anche per i familiari. Una patologia che interessa tutte le fasce di età e sociali

VlT, slot machine, scommesse, gratta e vinci. E' infinito il mondo dei giochi, nuovi e vecchi, che possono portare alla dipendenza e il trend è in forte crescita, come confermano i dati forniti oggi all’inaugurazione dello sportello "Vite in gioco", attivato alla Casa della Comunità del Navile, dedicato a persone con problemi da gioco d'azzardo, ma aperto anche a caregiver o familiari.

Lo sportello è STATO promosso dal Comune di Bologna, Settore Salute e Benessere e Autonomia della Persona del Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità, è realizzato dalla cooperativa sociale Solco Dai Crocicchi, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Bologna

La toccante testimonianza di un ludopatico

Nel corso dell’inaugurazione, anche la testimonianza di un giocatore compulsivo: "Ho 72 anni e ho iniziato a giocare a 23, ho fatto la mia prima scommessa all’Ippodromo e inconsapevolmente è cambiata tutta la mia vita cioè io lì sono morto, è iniziato l'inferno".

“Aprire il primo sportello per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo in una Casa della Comunità rappresenta il segno tangibile e concreto del significato di questi nuovi presidi territoriali - spiega Paolo Bordon, Direttore generale dell’Azienda USL. La sanità pubblica ed il privato sociale accreditato nella Casa della Comunità si integrano per ottimizzare gli interventi di prevenzione e per migliorare, dunque, l’approccio clinico e la cura della persona".

"Nell'ambito delle dipendenze, tra cui quella da gioco d'azzardo, diventa sempre più importante potenziare le opportunità e i servizi di prevenzione e intercettazione precoce presenti sul territorio – sottolinea Luca Rizzo Nervo, Assessore con delega al Welfare e salute, nuove cittadinanze, fragilità, anziani del Comune di Bologna

“Analizzando i dati degli accessi ai servizi dell’Azienda USL di Bologna dedicati alla Dipendenza da gioco d’azzardo si osserva un trend in aumento, nella consapevolezza che ci sia ancora tanto sommerso. È fondamentale favorire l’accesso tempestivo ai servizi, in particolare tra le donne, su cui lo stigma sociale pesa in misura maggiore rispetto agli uomini: il senso di colpa nei confronti della famiglia le rende generalmente più fragili e meno inclini a chiedere aiuto” spiega Chiara Persichella, responsabile dell’ambulatorio dedicato al gioco d’azzardo.

Lo sportello

E' aperto due giorni a settimana (martedì ore 15-18; venerdì ore 16-19), è gratuito, ad accesso libero o su appuntamento. Una volta al mese (il terzo martedì del mese ore 15-18) è presente presso lo sportello un avvocato per ascolto e orientamento legale in caso di problemi di debito, sovra indebitamento o danni al patrimonio familiare causati dal gioco d'azzardo. In questo modo si può iniziare ad affrontare la propria situazione debitoria per capire come migliorarla. L'orientamento legale è aperto a tutto il contesto in cui la persona con dipendenza vive.

Utile anche avere informazioni e approfondimenti sul gioco d'azzardo a cittadini e associazioni, con l'obiettivo di promuovere cultura sul tema, in piena sintonia con le azioni di sensibilizzazione e prevenzione sul gioco d'azzardo che il Comune di Bologna da diversi anni mette in campo.

Contatti dello sportello: Casa della Comunità Navile, via Domenico Svampa 8 (piano terra). Accesso al pubblico: martedì ore 15-18; venerdì ore 16-19. telefono: 370-3732643 da lunedì a venerdì ore 9-18 (anche whatsapp),.Mail: viteingioco@daicrocicchi.coop

L'Identikit del giocatore e i numeri in crescita in città

I servizi di cura dell’Azienda USL di Bologna negli ultimi anni hanno accolto in media 150 persone all’anno, negli ultimi 10 anni circa 1000 sono stati gli utenti che hanno effettuato un programma terapeutico, nel 2022 sono 224 i pazienti presi in carico (dati dell’Osservatorio Epidemiologico), ma il trend è in aumento.

Si tratta in prevalenza di maschi, rapporto 4-1, di età media intorno ai 48 anni. Dopo il covid, ed in particolare nel 2022, è leggermente cambiata la tipologia di pazienti che hanno chiesto aiuto. Si è registrato un aumento di ragazzi giovani, di età compresa tra i 22 e i 30 anni, con prevalente comportamento patologico correlato al gioco online (scommesse e slot) e al trading online. È cresciuto il numero di utenti laureati e diplomati, è diminuita la percentuale dei disoccupati ed è aumentata quella degli occupati, sia con lavoro stabile che precario. Importante è anche l’aumento di persone di nazionalità estera che hanno intrapreso un percorso di cura presso il servizio, talvolta inviati dal proprio datore di lavoro.

I pazienti presi in carico praticano per lo più tipi di gioco d’azzardo "estremamente additivi" tra cui le slot machine, le VLT, le scommesse sportive, gioco online e il gratta e vinci: Molti pazienti presentano un’elevata comorbilità relativa all’abuso/dipendenza da alcol, da nicotina, da sostanze, nonché disturbi della sfera affettiva e dell’ansia" fa sapere Ausl. .

Nonostante cresca il numero di richieste di aiuto ai servizi di cura, la cifra di quanti si rivolgono ai servizi è ben lontana dalla domanda, a causa del sommerso, ma anche vergogna e senso di colpa, tutto fattori che concorrono a sottovalutare la necessità di un intervento volto al recupero della salute psicofisica, presso i centri specifici.

Il percorso

Il percorso di cura è articolato in 4 fasi: accesso, valutazione diagnostica, trattamento e follow up. L’accoglienza viene effettuata entro 7 giorni dalla richiesta, viene svolto un colloquio conoscitivo in cui si raccoglie il consenso informato e la privacy e si valuta la richiesta dell’utente, si forniscono informazioni e si raccoglie l’anamnesi attraverso cartella digitale.

Nei 7 giorni successivi viene fissato un secondo appuntamento con lo psicologo o lo psichiatra dell’equipe per la valutazione psicodiagnostica e in 2/3 incontri si giunge ad una considerazione degli aspetti problematici e/o patologici attraverso l’utilizzo dei criteri diagnostici clinici. Con un approccio multidisciplinare viene elaborato un trattamento personalizzato che prevede vari interventi tra i quali: la consulenza psicologica individuale, gli interventi di supporto psicologico, la consulenza familiare, gli interventi psico-educazionali di gruppo e/o individuali, la psicoterapia di gruppo, individuale e/o familiare, la consulenza psichiatrica, l’invio ai gruppi di auto-mutuo aiuto, nonché la progettazione di interventi di inserimento in Comunità Terapeutiche specifiche. Generalmente il follow up del paziente dimesso prevede controlli a 3, 6 e 12 mesi per contrastare eventuali ricadute.

L'Azienda USL di Bologna organizza corsi formativi per sensibilizzare i medici di Medicina generale e i Pediatri di Libera Scelta sulle problematiche relative al gioco d'azzardo.