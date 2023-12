Giochi, in Emilia-Romagna 9 miliardi in fumo: lo "strano" caso di Zola Predosa

Incredibile, i numeri del gioco online sorpassano largamente i peggiori dati di Campania, Sicilia e Calabria. Dove? A Zola Predosa. Nel comune del bolognese con poco più di 19mila abitanti nel 2022 sono stati giocati 7.448 euro pro capite, soprattutto nel Texas Poker Hold’em, ossia il cosiddetto poker texano, ma i dati erano preoccupanti anche nel 2021, quando si erano superati i 5.000 euro.

E’ quanto emerge dal report realizzato da Federconsumatori, Cgil e la Campagna Mettiamoci in gioco dell’Emilia Romagna. A Zola si “gioca” sei volte di più della media regionale, cinque volte di più di Bologna, il doppio di Partinico.

I dati regionali

Poco meno di nove miliardi di euro; è quanto i cittadini e le cittadine dell’Emilia-Romagna hanno speso nel 2022 in tutte le forme dell’azzardo legale. Notevole il dato dell’online, cresciuto del 125% tra il 2019 ed il 2022. La spesa in azzardo, in Emilia-Romagna, corrisponde a quasi l’80% di quella alimentare, ma che allo stesso tempo, in una trentina di Comuni, il sorpasso della prima sulla seconda è già avvenuto, o sta per esserlo.

Ludopatia e centri abilitati

Il giocatore ludopatico è colui che, come osserva Ausl Bologna "non riesce a smettere di giocare e sviluppa un desiderio irresistibile di continuare nella speranza di vincere o di riguadagnare i soldi spesi. Investe così nel gioco più denaro di quanto si potrebbe permettere, spesso contrae debiti, tralascia per il gioco impegni familiari, sociali o lavorativi" quindi "se il gioco anziché essere un passatempo crea sofferenza, se la mancanza di soldi condiziona sempre di più la vita quotidiana, il rapporto con i familiari, se i familiari e gli amici vengono ingannati, è molto importante chiedere aiuto. Il gioco d’azzardo patologico è una malattia che si può curare: tanto prima viene diagnosticato, tanto più alte sono le possibilità di uscire da questa dipendenza senza ulteriori danni finanziari e psichici".



Per il trattamento e la riabilitazione delle persone con dipendenza dal gioco d’azzardo il punto di riferimento è il Servizio dipendenze patologiche dell’Azienda Usl.

Il Servizio effettua diagnosi e trattamenti medico - farmacologici, psico-sociali, assistenziali, attraverso un’équipe multidisciplinare composta da medici, psicologi, assistenti sociali, educatori, infermieri. E’indicato il coinvolgimento della famiglia.

Dove rivogersi

Ambulatorio tossicologia - Ospedale Maggiore

Distretto Città di Bologna - BOLOGNA Porto - Pronto soccorso e medicina d'urgenza

SERDP Servizio dipendenze patologiche Distretto Città di Bologna - BOLOGNA Navile

SERDP Servizio dipendenze patologiche Distretto Pianura Est - SAN GIORGIO DI PIANO

SERDP Servizio dipendenze patologiche Distretto Pianura Ovest - SAN GIOVANNI IN PERSICETO

SERDP Servizio dipendenze patologiche Distretto S.Lazzaro di Savena - SAN LAZZARO DI SAVENA - Casa della salute

SERDP Servizio dipendenze patologiche Distretto dell’Appennino bolognese - VERGATO - Poliambulatorio

SERDP Servizio dipendenze patologiche Distretto Reno, Lavino e Samoggia - ZOLA PREDOSA - Casa della salute Lavino Samoggia

SERDP Servizio dipendenze patologiche EST Distretto Città di Bologna - BOLOGNA Savena - Poliambulatorio Carpaccio

SERDP Servizio dipendenze patologiche OVEST

Distretto Città di Bologna - BOLOGNA Porto

L’accesso al Servizio è gratuito e diretto, ma con prenotazione. Non è richiesto il pagamento di ticket, né la richiesta del medico di famiglia.

Al Servizio possono accedere tutti i cittadini italiani e gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, anche minorenni.

Ai cittadini stranieri non ancora in regola con le norme di soggiorno in possesso di tesserino STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) sono garantite le prestazioni urgenti, essenziali e continuative.

Per chi si rivolge al Servizio è garantito, se richiesto, il pieno rispetto del diritto all’anonimato. I professionisti sono tenuti in ogni caso alla riservatezza, in conformità alla legge sulla privacy (D.Lgs 196/2003).

E’ possibile anche rivolgersi direttamente anche all’Associazione Giocatori Anonimi ( (tel. 366 9767970) o all’Associazione Gamanon (tel.340 4980895) che collaborano con il servizio sanitario.