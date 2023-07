Adulti e minori di ogni fascia sociale: se il gioco d’azzardo diventa un rischio per tutti

Il gioco d’azzardo, dopo lo stop per la pandemia, ha ricominciato a crescere. A dirlo è l’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, in un rapporto del 2022, ha evidenziato come nel 2021 – nonostante i mesi di chiusura forzata delle sale da gioco a causa delle restrizioni – la spesa sia cresciuta del 13%, arrivando a sfiorare il miliardo di euro spesi (908,4 milioni di euro). Sul territorio bolognese, l’impegno di amministrazioni e Ausl è forte e puntuale. Lo dimostra la recente riorganizzazione dell’azienda sanitaria locale, che per contrastare il fenomeno ha aperto uno sportello d’ascolto alla Casa della salute del Navile oltre ad un ambulatorio dedicato esclusivamente al gioco d’azzardo patologico. Per approfondire il tema, abbiamo parlato con Marialuisa Grech, direttrice del settore Salute, Benessere e Autonomia dell’Ausl di Bologna e direttrice dei SerDP.

Quando parliamo di patologie da gioco d’azzardo, di cosa parliamo?

Il gioco d'azzardo patologico, come tutte le patologie da dipendenza, per diventare tale ha bisogno di alcuni passaggi. Io cito sempre un libro, che è Il giocatore, di Dostoevskij. Dostoevskij era probabilmente quello che noi oggi definiremmo una persona con il disturbo da gioco d'azzardo patologico. Leggere quel libro, ancora oggi, è forse ancora più esplicativo di molti libri sul tema. Tra l'altro si dice che lui scrisse quel libro in pochissimo tempo per poter pubblicarlo e pagare dei debiti di gioco. Questo per dire che il gioco d'azzardo esiste da sempre. La ricerca della fortuna o mettersi alla prova sono comportamenti umani, ma è ovvio che esistano delle condizioni per cui questo comportamento diventi patologico. Per esempio, quando nelle mie giornate non vedo altro che stare davanti ad una slot machine ad una VLT cercando di recuperare una perdita, allora lì siamo davanti ad un disturbo da gioco d'azzardo patologico. Secondo me questa è una distinzione importante, altrimenti scadiamo nella demagogia. Quello del gioco d'azzardo è un fenomeno importante, all'interno del quale c'è una percentuale di persone che sviluppa una dipendenza patologica. Ed è su queste persone che bisogna essere assolutamente precisi. Queste persone hanno una malattia e come tale va curata,

Come li intercettate?

Lo fanno magari direttamente, oppure indirizzati dai familiari, da un conoscente, da un amico o da qualcuno che ha già affrontato il percorso con noi. Purtroppo, solitamente arrivano qui già un po' troppo tardi. Hanno superato la soglia del giocatore occasionale e giocano assiduamente, spesso con una condizione debitoria importante e che magari al gioco hanno associato un'altra dipendenza. Le dipendenze, infatti, spesso viaggiano insieme, o magari hanno sviluppato una sofferenza psicologica, o magari perché preoccupati dai debiti hanno sviluppato un senso di ansia, o ancora, magari c'è una flessione dell'umore. Quindi il rischio è alto. Quando li incontriamo, quasi sempre li prendiamo in carico perché hanno bisogno di una cura che si snoda, come tutte le dipendenze, su un approccio integrato. Può essere necessaria una cura farmacologica, a volte no; quasi sempre hanno bisogno di un sostegno psicologico, molto spesso un accompagnamento sociale per capire la loro situazione economica.

Di che numeri parliamo?

Nei nostri servizi abbiamo in carico circa duecento persone, la più numerosa ovviamente a Bologna, dove ce ne sono più di cento. Gli altri sono equamente distribuiti nella zona della pianura e nella zona sud. Ma voglio dire una cosa. Spesso si tende a pensare che solamente "i disperati" giocano. Ma non è così. Non c'è distinzione sociale, il rischio c'è per tutti. Nel gioco ci si trova coinvolti spesso per caso. Come tutte le dipendenze, spesso ci si ritrova coinvolti dopo un grande momento iniziale di gratificazione, come può essere una vincita inaspettata che dà una spinta molto potente. Quello è il gancio iniziale, da lì uno prova e riprova.

Il fenomeno è peggiorato attorno al 2007, 2008, quando l'offerta fu molto aumentata. Qui c'è stata una netta differenza, perché il fenomeno non era neanche così conosciuto. Parlando di numeri, ora invece la situazione si è stabilizzata. Ciò che è cambiata è la modalità.

Come si struttura il servizio dell'AUSL?

Noi abbiamo subito corrisposto ai LEA, cioè i livelli minimi di assistenza che le aziende devono poter fornire. Da quando si è chiarito che il gioco d'azzardo fosse una patologia e in quanto tale dovesse essere curata, Bologna è stata subito rispondente. La nostra nuova organizzazione è attiva dal primo di giugno e dal mio punto di vista potrà fare molto la differenza. Come dicevo, in Appennino e in pianura il servizio è prossimo e i SerDP curano tutte le patologie da dipendenza. A Bologna, dove i numeri sono diversi, abbiamo preferito strutturare un ambulatorio specialistico esclusivo per il gioco d'azzardo. In questo modo accogliamo più persone, modulando il servizio su ciò che realmente serve. Questa riorganizzazione serve per accogliere più persone che hanno un problema con il gioco d'azzardo, avere più fasce orarie disponibili e soprattutto intervenire in modo integrato con il terzo settore. Tanto è vero che a Bologna c'è questa realtà della Casa della salute del Navile dove c'è uno sportello d'ascolto in cui le persone vengono ascoltate, intercettate e magari accompagnate ai nostri servizi. La grande leva, dal mio punto di vista, rimane quella dell'accesso libero. Le persone possono tranquillamente chiamare e prendere un appuntamento. Noi invitiamo a farlo sempre, fosse anche solamente per chiedere qualcosa, un chiarimento, qualsiasi cosa. Meglio depositare da noi il dubbio piuttosto che tenerselo.

Cosa si potrebbe fare ulteriormente?

Io credo che la cosa più importante sia mantenere l'attenzione su ciò che già c'è. Esiste un dispositivo di legge importante rispetto al rinnovo dei contratti sulle sale da gioco, rispetto alla distanza da rispettare dai luoghi sensibili, sulla prevenzione nelle scuole. Poi, di recente, noi abbiamo avuto una delibera regionale che ci permette di avere dei fondi dedicati. In questi momenti difficili, avere questi fondi ci permette di fare interventi mirati, personale in più, più progetti in integrazione con il terzo settore. Altrimenti, numericamente, questa problematica non avrebbe la priorità su altri aspetti.

Esistono casi di minori con patologie di dipendenza dal gioco?

Dunque, noi abbiamo un servizio che si chiama Area 15 che è proprio dedicato alla prevenzione, all'intercettazione e, qualora fosse necessario, alla cura di tutti gli under 24 che hanno problemi di dipendenza. In quel servizio cominciano ad arrivare ragazzi che cominciano ad avere un problema che possiamo assimilare a quello del gioco d'azzardo, e cioè quello del gaming. Qui l'incentivo magari non è il denaro, ma è comunque un meccanismo legato ad un device che fa sì che ci sia questa rincorsa alla gratificazione. Da lì, il passaggio al gioco d'azzardo è molto veloce. Questi sistemi, infatti, spesso incentivano il passaggio all'utilizzo del denaro. Già intercettare i ragazzi che dedicano troppo tempo a questi devices diventa già un lavoro di prevenzione indiretta sul gioco d'azzardo. Purtroppo, ci sono anche situazioni in cui abbiamo intercettato minorenni già molto compromessi sia nel sintomo sia, a volte, economicamente, con il gioco d'azzardo. La prima obiezione che mi si potrebbe rivolgere è "ma dove trovano questi soldi?", e la risposta è che purtroppo si innescano circuiti in cui i ragazzi vengono strumentalizzati. Come AUSL e come Comune di Bologna ci stiamo dando questo obiettivo molto forte di lavorare in adolescenza, che significa sia lavorare con i ragazzi ma anche prendersi cura dei genitori. A me non piace sparare a zero sulle famiglie, ma anzi credo che sia più utile parlare con i genitori, dargli due dritte e fargli capire quali sono i segnali d'allarme. Altrimenti non risolviamo il problema. Inoltre, il Comune ha dei programmi che aiutano i genitori e i ragazzi, anche piccoli, ad utilizzare i devices. Anche lì: non ha senso demonizzare. Non possiamo avere la pretesa di togliere tutte le tipologie di gioco o di gioco d'azzardo, perché ci sarebbe qualcos'altro. Il tema è offrire un'alternativa. Il nostro impegno deve essere questo, dare un'alternativa ad un adolescente in cui è fisiologica la necessità di voler percepire quel senso di sfida e quel picco di adrenalina. Sta a noi adulti incanalarlo verso cose che hanno più senso e più significato. La stessa cosa vale per gli adulti: l'idea di eliminare ogni possibile male mi pare un'utopia poco perseguibile. Piuttosto cerchiamo di lavorare sugli strumenti alternativi e sulla cura quando necessario.