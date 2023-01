Gioielli nei sacchetti di patatine e denaro contante in auto: incastrati "dall'acceleratore"

Un'auto che sfreccia verso Bologna fra i caselli di Ferrara Sud e di Altedo sull'A13, richiamando l'attenzione della Polizia Stradale che ha intimato l'alt alla vettura, una Fiat 500 nera. E' cominciata così ed è finita con due denunce per ricettazione una vicenda che porta la data dello scorso giovedì pomeriggio, quando dopo lo stop, i poliziotti hanno controllato i documenti di guidatore e passeggero, entrambi di nazionalità italiana. I due uomini, già noti alle Forze di Polizia per svariati precedenti (ricettazione, truffa e altri reati di svariata natura) sono stati accompagnati nella vicina caserma per approfondire il controllo del veicolo sul quale viaggiavano.

La decisione dei poliziotti si è rivelata corretta visto che durante la perquisizione dell’auto, sul divanetto posteriore è stato trovato un gran quantitativo di sacchetti di patatine fra i quali anche un tubo rosso: dentro, oltre alle chips, anche tanti oggetti preziosi fra cui collane, orecchini, anelli e orologi. Ma anche una considerevole cifra di denaro in contanti: 4.850 euro suddivisi in 14 banconote da 100 euro e 69 da 50 euro. Interrogati in merito alla merce rinvenuta, i due hanno fornito solo spiegazioni evasive.

A quel punto gli agenti di Polizia sono passati agli altri sacchetti di patatine e in uno di questi hanno trovato un sacchetto bianco accuratamente richiuso, tanto da sembrare ancora sigillato. Dentro altri gioielli. Sono in corso ulteriori indagini da parte della polizia giudiziaria per ricostruire la provenienza dei preziosi e intanto i due malfattori, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione.