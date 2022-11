Addosso gioielli rubati e denaro: traditi dalla forte velocità, due nei guai

Nel pomeriggio di ieri, 25 novembre, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Altedo, dopo aver individuato una SMART Fourfour di colore rosso con vetri oscurati che viaggiava a forte velocità in direzione Bologna ha intimato l'alt nel tratto fra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud dell’autostrada A/13.

Due le persone a bordo, entrambi 21enni di Napoli. Il conducente ha però esibito un documento sul quale era stata presentata denuncia di smarrimento, così per approfondire gli accertamenti i due, volti noti alle forze dell'ordine, sono stati accompagnati in caserma.

Lo stato di nervosismo e impazienza ha ulteriormente insospettito i poliziotti che quindi li hanno perquisiti: nei calzini del conducente della Smart, infatti, sono stati trovati un bracciale e una collana a cui era agganciato un anello tipo fede d’oro.

I poliziotti hanno rinvenuto addosso ai due anche 1.070 euro in contanti in banconote di grosso taglio, subito sequestrati insieme agli altri oggetti in oro.

Gli accertamenti compiti dagli investigatori hanno permesso di accertare che gli oggetti in oro appartenevano ad un’anziana signora residente a Rovigo, che era stata truffata nella stessa mattinata da due individui che si erano presentati presso la sua abitazione.

Pertanto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due malfattori venivano denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione