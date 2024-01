Giornata della Memoria: tutti gli eventi per commemorare le vittime dell'Olocausto

Il Giorno della Memoria, che è stata fissata il 27 gennaio, è la giornata per commemorare le vittime dell'Olocausto. A Bologna questa giornata si celebra in tanti modi e in tanti luoghi.

Ecco gli eventi in programma:

Il 27 gennaio ricorre il Giorno della Memoria (istituito in Italia con Legge 20 luglio 2000 n. 211) e l'anno 2024 segna il settantanovesimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz.

Il Museo Ebraico, in linea con la legge che ha istituito questa ricorrenza per la quale il Giorno della Memoria non deve essere solo un evento commemorativo, che vuole ricordare, spiegare e raccontare, ma anche un’occasione di profonda riflessione, propone un ricco programma di iniziative.

Lo spirito è quello per cui il Giorno della Memoria non sia un evento per far sì che l’oblio si riduca, ma per suscitare il disagio della memoria.

Domenica 21 gennaio, alle ore 10.30, presso il Museo Ebraico di Bologna, Francesca Sofia, Consigliera della Fondazione Museo Ebraico di Bologna, Daniele De Paz, Presidente della Comunità Ebraica, saluteranno le autorità e la cittadinanza. Seguiranno gli interventi delle autorità e dei rappresentanti delle istituzioni convenute.

A seguire inaugurazione della mostra organizzata per l’occasione LA FAMIGLIA RIMINI. Storie di emigrazione, deportazioni, fughe e solidarietà, curata da Francesca Panozzo e Caterina Quareni.

La mostra documentale si basa su una ricerca condotta dal Museo Ebraico di Bologna su una famiglia divisa in quattro rami e sui diversi destini che questi quattro rami famigliari conobbero soprattutto di fronte alla cosiddetta “persecuzione delle vite”, dopo l’8 settembre 1943. Alcuni emigrarono in Brasile, altri furono deportati dietro delazione, altri ancora furono aiutati a nascondersi e si salvarono ad opera di persone poi riconosciute tra i Giusti tra le Nazioni dallo Yad Vashem di Gerusalemme: i coniugi Morganti e Muratori.

Guardando dunque alle vite di queste individualità - che in parte si snodano in Emilia-Romagna - emerge in modo concreto, non astratto, il quadro storico di un’Italia dominata dalla dittatura fascista, che nel 1938 aveva conosciuto le leggi razziali e, dopo l’armistizio firmato dal maresciallo Badoglio, si trova occupata dall’ex alleato tedesco divenuto improvvisamente nemico. Dedicata al pubblico generico, ma soprattutto alle scuole e ai più giovani, una mostra così concepita si pone l’obiettivo di coinvolgere il visitatore riportandolo alla realtà di persone ben definite e vissute in un territorio a lui vicino e rammenta che l’antisemitismo è un sentimento e una linea di pensiero al cui fascino anche gli italiani hanno ceduto e possono, di conseguenza, tornare a cedere.

[Per approfondimenti consultare la scheda allegata]

Alle ore 16.30, Tra storia e attualità, dialogo a margine della mostra tra Silvia Guetta, Università degli Studi di Firenze, e Francesca Panozzo, Servizi educativi del Museo Ebraico di Bologna. Introduce Caterina Quareni, Direttrice MEB.

Mantenere vivo l’interesse intorno a un periodo storico della Shoah che si allontana sempre di più richiede lo sforzo di trovare le migliori strategie educative ed efficaci proposte didattiche per interessare e coinvolgere i giovani, le famiglie e la società civile, continuamente sottoposti a stimoli e informazioni che distorcono o banalizzano quanto accaduto

Mercoledì 24 gennaio, alle ore 17, presso il Museo Ebraico di Bologna, Il Giorno della Memoria. Una riflessione. Conferenza di Alberto Cavaglion, Università degli Studi di Firenze.

I fatti d’attualità in Israele hanno visto un potente risveglio dell’antisemitismo, che non riguarda solo i Paesi Arabi ma anche l’Europa e il resto del mondo occidentale. Ci si interroga quindi sull’efficacia delle energie spese ogni anno in occasione del Giorno della Memoria per far sì che gli orrori della shoah non abbiano a ripetersi.

Giovedì 25 gennaio, alle ore 17, presso la Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, si terrà il convegno L'ANTISEMITISMO PRIMA E DOPO IL 7 OTTOBRE. L'attacco terroristico subito da Israele lo scorso 7 ottobre e i fatti che ne sono seguiti hanno provocato una preoccupante recrudescenza dell’antisemitismo, mai del tutto sopito neppure in Europa, le cui aperte manifestazioni si stanno verificando in vario modo e con diversa gravità in tutte le parti del mondo.

Interverranno: Prof. Asher Daniel Colombo, Università di Bologna, Dr. Emanuele Ottolenghi, Senior Fellow Foundation for Defense of Democracies di Washington, Sen. Andrea Cangini, Segretario generale Fondazione Luigi Einaudi.

Convegno in collaborazione con Comunità Ebraica di Bologna e Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Con il patrocinio dell’Università di Bologna.

Domenica 28 gennaio, alle ore 16 e alle 18, presso il Museo Ebraico di Bologna, spettacolo de Il Ruggiero STEFAN ZWEIG e la memoria del mondo di ieri. Letteratura, lettere, musiche dalla Vienna ebraica al dramma dell’esilio. L’ebraismo del laico Zweig – nato in una benestante famiglia ebraica in parte assimilata –, si rivela un legame profondo e costante con un popolo di cui sentirà profondamente l’unità nel momento in cui, travolti dalla persecuzione nazista, tutti, dal ricco e sofisticato letterato viennese al piccolo mercante della Galizia ai più poveri abitanti di uno Shtetl, si troveranno a condividere un inimmaginabile destino.

Dal 29 gennaio molti gli eventi per i ragazzi realizzati in collaborazione con altre istituzioni e realtà cittadine come la Cineteca di Bologna, per le proiezioni di film per le scuole, la Genoma Films, per la visione del film d’animazione ARF al cinema Odeon, il Teatro del Baraccano, per il progetto Sassolino complessivo di spettacolo e mostra - allestita fino al 4 febbraio nella Manica Lunga di Palazzo D’Accursio – che si rivolge ad un pubblico eterogeneo, ma con una particolare attenzione ai giovani.

Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili su www.museoebraicobo.it

Giornata Memoria Emilia-Romagna. Gli studenti raccontano la Shoah

Il 24 gennaio prossimo l'Assemblea legislativa celebra il Giorno della Memoria con due eventi: il primo, alle ore 11, è l'inaugurazione, alla presenza della Presidente Emma Petitti e del vicesindaco di Imola Fabrizio Castellari, della mostra “Return to life”; il secondo alle ore 15 la presentazione di "Giusto tra le Nazioni", fumetto dedicato alla vita di due "Giusti" come Giorgio Perlasca e Aristides de Sousa Mendes. “Return to life”, mostra fotografica realizzata all’interno del progetto Concittadini, dall’Istituto comprensivo 6 di Imola in collaborazione con lo Yad Vashem di Gerusalemme, usa lo schema narrativo de "La tregua" di Primo Levi, per raccontare le vite dei sopravvissuti ai lager nazisti. La mostra sarà aperta al pubblico fino a mercoledì 28 febbraio, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, in viale Aldo Moro 50 a Bologna. Alle ore 15, invece, sarà il turno dei ragazzi delle classi 3ª G e 3ª E della Scuola secondaria di I grado “E. Fermi” di Rimini, che, sempre all'interno del progetto Concittadini, hanno realizzato "Giusti fra le Nazioni", fumetto che ripercorre le vite dei "Giusti" Giorgio Perlasca e Aristides de Sousa Mendes. Giorgio Perlasca era un commerciante italiano che si trovava per lavoro in Ungheria. Parlava fluentemente spagnolo, si finse console di Spagna e riuscì a salvare dalla Shoah oltre 5mila ebrei ungheresi. Aristides de Sousa Mendes era un diplomatico portoghese che, contravvenendo agli ordini del governo del suo Paese, quando i nazisti invasero la Francia concesse migliaia di visti a perseguitati politici di ogni fede, ideologia e ceto sociale salvandoli dalle deportazioni nei campi di concentramento tedeschi o della Repubblica di Vichy. Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale, celebrata il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime della Shoah come previsto da una risoluzione dell'Onu nel 2005. Si è stabilito di celebrare il Giorno della Memoria ogni 27 gennaio perché in quel giorno del 1945 le truppe sovietiche dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento nazista di Auschwitz.

Uno spettacolo teatrale in Ateneo per la Giornata della memoria 2024

In scena nell'Aula Absidale di Santa Lucia "La Notte” di Elie Wiesel, il progetto teatrale ideato da archiviozeta, inserito nel programma di eventi per la Giornata della Memoria nell'ambito del "Tavolo Interistituzionale celebrazioni giorno della Memoria” coordinato dalla Presidenza del Consiglio comunale di Bologna È in programma per giovedì 25 gennaio, alle 18.30, nell'Aula Absidale di Santa Lucia (Via de’ Chiari, 5/A -Bologna), lo spettacolo teatrale "La Notte” di Elie Wiesel, una produzione di archiviozeta promossa dall'Università di Bologna e dal Master Erasmus Mundus GEMMA - Women’s and Gender Studies, a cura della prof.ssa Cristina Demaria e della prof.ssa Rita Monticelli, in collaborazione con il "Tavolo Interistituzionale celebrazioni giorno della Memoria", coordinato dalla Presidenza del Consiglio comunale di Bologna.

Ideato e prodotto da archiviozeta, il progetto teatrale è stato autorizzato dallo stesso Elie Wiesel (Premio Nobel per la Pace 1986), ed è tratto dal romanzo autobiografico in cui ripercorre l'esperienza di prigioniero e superstite nei campi di concentramento di Auschwitz, Buna e Buchenwald. Grazie alla collaborazione di Wiesel, che per il progetto ha letto in video alcune parti del suo libro, concedendo anche un’intervista su temi contemporanei e sulla Shoah, si potrà assistere a una delle testimonianze più importanti sull'orrore dei campi di sterminio e sulla perdita di fede in Dio e nell'umanità.

Sotto la regia di Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni, lo spettacolo vede la partecipazione di Diana Dardi, Pouria Jashn Tirgan, Giuseppe Losacco, Andrea Maffetti, Enrica Sangiovanni, Giacomo Tamburini, e parti registrate in video da archiviozeta con Elie Wiesel, a Boston il 25 ottobre 2001.

"La messa in scena di archiviozeta è un complesso e stratificato lavoro di indagine intorno al testo di Elie Wiesel, una delle opere cruciali del XX secolo che testimonia l'orrore e la disumanizzazione dei campi di sterminio e della violenza nazi-fascista. – riflette la Prof.ssa Demaria, Delegata del Rettore per l'Equità, inclusione e diversità - Per il secondo anno consecutivo abbiamo deciso di riflettere sulla memoria partendo dal linguaggio dell'arte come spazio privilegiato di riflessione e anche, come emerge dallo stesso spettacolo, di possibile parola e denuncia contro ogni forma di violenza".

Dal 22 al 27 gennaio 2024, in occasione del Giorno della Memoria, prende avvio a Bologna il progetto SASSOLINO, prodotto dal Teatro del Baraccano con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

"Sassolino": lo spettacolo e la mostra

Sassolino, che si compone di uno spettacolo di teatro e musica e di una mostra, affronta con delicatezza e sensibilità la storia, ancora poco nota in Italia, dell’efferato massacro di ebrei nel bosco di Paneriai in Lituania con l’obiettivo di storicizzare uno specifico avvenimento e sollecitare alla consapevolezza di alcuni avvenimenti storici. Il progetto trae spunto dall’omonimo albo illustrato di Marius Marcinkevi?ius con le illustrazioni di Inga Dagil?, edito dalla casa editrice bolognese Caissa Italia, che ha ricevuto l’attestazione di migliore libro 2020 secondo IBBY Lituania, nominato alla Bologna Children’s Book Fair e al Nami 2021 e incluso nella Honour List IBBY 2022.