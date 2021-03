Anoressia e bulimia, oggi la giornata dedicata ai disturbi alimentari: "Più casi con il Covid, pazienti sempre più giovani"

Oggi, 15 marzo, è la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla: una ricorrenza che da 9 anni chiede una riflessione sulla problematica dei disturbi alimentari. L’iniziativa nasce da un padre, Stefano Tavilla, che ha perso la figlia Giulia 17enne a causa della bulimia proprio in questo giorno. Ancora poco forse si sa su questi disordini alimentari, sulle loro cause e sui percorsi che portano alla guarigione. A tantissime domande ha risposto Alice Pognani, psicoterapeuta specializzata in Disturbi del Comportamento Alimentare.

Quali sono i disturbi alimentari più diffusi? Riesce a spiegarceli in modo semplice? "I più frequenti sono anoressia e bulimia. Vedo sempre più spesso però mescolamenti di quadri clinici con passaggi dall'una all'altra. L'anoressia è un'ossessione per il proprio peso, per la magrezza e per le forme corporee. E' centrale il disturbo dell'immagine corporea. Con la bulimia il cibo assume un dublice significato di pieno e di vuoto con una fase in cui si sente l'esigenza di riempirsi per poi passare alla condotta dell'eliminazione, che avviene con il vomito indotto o con l'utilizzo di lassativi e diuretici".

Ha parlato di ossessione per il peso e per la forma fisica. Ma l'origine di questo "male" dove sta? Non può essere solo una questione estetica, vero? C'è un qualche legame con dei traumi? Quali? "E' così. Il grande inganno di questi disturbi alimentari è quello di far credere che il problema sia il corpo. Corpo che invece è solo teatro di bisogni interiori, di paura e di voglia di sparire. Il problema sta di frequente nelle relazioni primarie, di fame d'amore che spesso deriva da madri che fagocitano (chiamate anche mamme coccodrillo) o che, al contrario, sono assenti per i propri figli. I traumi c'entrano e delle ricerche hanno appurato delle connessioni per esempio con abusi ti tipo sessuali".

Chi sono le persone che più soffrono di disturbi alimentari? Sono più maschi o femmine e quanti anni hanno mediamente? "Al 90-95% si tratta di ragazze. Dico ragazze e non donne perchè negli ultimi tempi l'età delle persone affette da anoressia e bulimia è passata dall'età tardo adolescenziale ai 13/14 anni, con qualche paziente addirittura di 8/9 anni".

Se ne esce? Come? "Con grande fatica si può uscire dai disturbi alimentari e lo si fa attraverso percorsi di cura e terapia. Le terapie sono efficaci se fatte in team, con equipe interdisciplinari".

Quali segnali si possono cogliere? Quando i genitori devono cominciare a preoccuparsi? "In genere si comincia con una dieta più ristretta e una maggiore attenzione alle calorie, al dosaggio dei condimenti e dei grassi. E poi queste ragazzine si lamentano del proprio aspetto e tendono a isolarsi".

L'anno del Covid. Cosa è cambiato (se qualcosa è cambiato) con la pandemia? I fenomeni si sono attenuati o al contrario sono cresciuti? "Purtroppo c'è stato un peggioramento che alcune ricerche danno al 30% e l'ho riscontrato anche io in prima persona. Ad aggravare la situazione naturalmente il distanziamento fisico che si va a sommare agli effetti del trauma collettivo".

Un po' di numeri sui disturbi alimentari

Nel 2019 in Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini sono stati 1.843 i pazienti presi in carico per disturbi del comportamento alimentare, tra Centri di salute mentale (1.481) e Neuropsichiatrie dell'infanzia e dell'adolescenza (362). Sul totale, 1.671 (vale a dire il 90,7%), è di sesso femminile, mentre i maschi sono 172 (il 9,3 %). La percentuale maschile sale leggermente (e raggiunge il 14%) tra i giovani seguiti nelle Neuropsichiatrie dell'infanzia e dell'adolescenza. Per quanto riguarda le fasce d'eta', i tre quarti di questi pazienti (1.410, pari al 76,5%) si colloca nei "trent'anni di vita" che vanno dai 14 ai 45 anni; quasi un terzo (565, il 30,7%) si concentra nella fascia d'età tra i 18 e i 25 anni: i cosiddetti "sette anni neri" dei disturbi alimentari. Alcune situazioni diventano cosi' gravi da richiedere il ricovero ospedaliero: circa 500 l'anno. Ma la possibilità di uscirne c'è: sempre nel 2019, sono stati 419 i pazienti dimessi per aver superato il problema. Le persone con anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata e altri disturbi del comportamento alimentare, sia minorenni che maggiorenni, sono assistite da e'quipe multiprofessionali costituite da psicologi psicoterapeuti, psichiatri, medici nutrizionisti, dietisti, infermieri, neuropsichiatri infantili.

Chi è Alice Pognani

Sono una psicoterapeuta e mi sono formata all'Università di Bologna, sede di Cesena, laureandomi in psicologia clinica. È stato presso la Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Sant’Orsola Malpighi, struttura in cui attualmente lavoro, che ho svolto i primi passi di lavoro sul campo, occupandomi di Disturbi del Comportamento Alimentare e formandomi con Professori interni ed esterni al Policlinico. Ho poi scelto di completare il mio percorso di studi diplomandomi in Psicoterapia Biosistemica, nella scuola del Prof. Maurizio Stupiggia. Sono una psicoterapeuta formata per lavorare nell’urgenza (lavoro presso il Reparto e il Day Hospital dei Disturbi Alimentari) che in ambito specialistico (psicoterapia biosistemica, terapia dei disordini psicologici e psichiatrici). Il tema della Alimentazione e dello Sport mi appassiona da sempre, e svolgo il mio lavoro concentrandomi sui temi della prevenzione e delle modalità per accrescere il benessere generale dell'individuo. Collaboro con diversi enti, associazioni e poliambulatori, e ho due studi in cui lavoro con i miei pazienti. Continuo ad accrescere la mia formazione partecipando a meeting e congressi nazionali ed internazionali di aggiornamento, sia in qualità di discente che docente.

Disturbi alimentari, lunedì 15 marzo Palazzo Re Enzo si illuminerà di lilla

Lunedì 15 marzo è la decima giornata nazionale del fiocchetto lilla per sensibilizzare alla lotta contro i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dna). All’imbrunire, la facciata del Palazzo Re Enzo che si affaccia su Piazza Maggiore si illuminerà di lilla e con questo gesto il Comune di Bologna aderisce all’iniziativa dell’associazione Famiglie neuropsichiatria infantile (Fanep), come simbolo dell'impegno della città nella prevenzione, cura e ricerca dei disturbi alimentari.

Il Fiocchetto Lilla è il progetto che racchiude a livello nazionale tutte le iniziative dedicate alla giornata di sensibilizzazione sui disturbi alimentari. La luce lilla rappresenta un simbolo di rispetto e supporto per la sofferenza delle famiglie che continuano a lottare con l’obiettivo di costruire una coscienza collettiva e una rete d’aiuto su queste gravi malattie sempre più diffuse.

Fanep fa parte del coordinamento nazionale per i disturbi dell’alimentazione e sostiene da oltre 38 anni la Neuropsichiatria infantile del Sant’Orsola-Malpighi di Bologna.

Il Comune di Bologna collabora con Fanep e altre associazioni per attività di prevenzione e promozione della salute in attività condivise negli ospedali e nelle scuole, attraverso il progetto Le città sane dei bambini e delle bambine. In particolare, negli ospedali con pazienti in età pediatrica sono attivi percorsi socio-educativi nelle lungodegenze e nei ricoveri, che coinvolgono i piccoli ricoverati e le loro famiglie in attività creative e ludico-espressive, in un’ottica di promozione del benessere a 360 gradi e di sostegno per il miglioramento delle abitudini alimentari e della qualità di vita.

